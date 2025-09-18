Fran González reitera que la cesión del suelo del futuro Hospital de Cádiz será gratuita para la Junta y el Ayuntamiento

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha explicado en Onda Cero, que la cesión del suelo a la Junta para que se construya el hospital se hace ahora, pues es en este momento cuando el consorcio cuenta con una mejora económica importante, pues ha cerrado 2024 con beneficios. Ahora, ha dicho González, están pendientes de la llamada por parte de la Consejería de Salud.

Por ello se da ese paso adelante con la cesión gratuita de este suelo para construir el nuevo hospital. Fran González ha explicado en el programa “Más de Uno Bahía de Cádiz” que desde que se adquirió el suelo en 2004, ellos siempre han asegurado que serían la institución que pondría todo de su parte para conseguir el proyecto. Explica que en estos años han ofrecido alternativas a la Junta y en el caso del Ayuntamiento también ha ofrecido alguna pero, insiste, González, era un camino complicado en cuanto a modificaciones urbanística y a la materialización del abono del suelo,

Según sus palabras hay que desbloquear proyectos para la ciudad y se tiene que hacer desde el compromiso de todas las instituciones y en este caso, se abre una puerta, tras la situación positiva de las cuentas del consorcio. De esta manera la cesión es gratuita e inminente para Junta Andalucía, y ahora están pendientes de que se ponga en contacto con Zona Franca para hacer un convenio lo más simple y lo más concreto posible, en el caso del Ayuntamiento de Cádiz , ha apuntado, no tiene que hacer ningún tipo de aportación económica al respecto

Fran González ha incidido en que si se hubiera dado alguna posibilidad de que se ingresara en Zona Franca o bien por la Junta de Andalucía o bien por el Ayuntamiento ese dinero, no habría una cesión gratuita sino una compensación económica y se hubiera cerrado mucho antes. El presidente del Consorcio ha manifestado que están pendientes de esa llamada por parte de la Consejería competente y dice estar convencido que se tiene que producir en los próximos días y en el momento que los equipos técnicos se sienten todo debería ser muy rápido