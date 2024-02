El fiscal jefe de Cádiz denuncia la lucha de la Guardia Civil contra los narcos se da "en absoluta inferioridad"

El fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ha expresado este sábado su "pesar" por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, y ha denunciado que se lucha contra los narcotraficantes en "absoluta inferioridad" porque estos "tienen los medios a su disposición" frente a una preocupante carencia de recursos en el ámbito policial y judicial.

"Tengo que manifestar nuestro pesar y nuestro apoyo a las familias de los fallecidos y a toda la Guardia Civil, que realiza una labor extraordinaria en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Pero tenemos que denunciar esta carencia de medios con la que nos enfrentamos a este hecho delictivo", ha declarado Núñez a EFE.

"La lucha es totalmente desigual. Ellos tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares combatirlos. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX. Los procedimientos se eternizan y no hay una respuesta inmediata, que es lo que realmente opera unos efectos de prevención, y que en este caso no se produce", dice.

En este sentido, subraya que a pesar de las detenciones, los narcos "acaban saliendo en libertad" aunque se acuerde su ingreso provisional en prisión, tras lo que todo se "eterniza como consecuencia del lamentable sistema procesal que tenemos".

En su opinión, para poder agilizar y combatir más eficazmente a estas mafias que operan en la zona es preciso reforzar los medios policiales, especialmente los marítimos.

"Venimos mucho tiempo reclamando que se tipifique todo lo que se refiere a acaparar gasolina para el suministro de narcolanchas que están fondeadas en nuestras costas, con casi absoluta impunidad", asevera, en una jornada en la que precisamente ha sido hallada una de estas embarcaciones en muy mal estado en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Y en lo que se refiere al sistema judicial, apuesta también por reforzar los juzgados más afectados en Cádiz, como los de Barbate, Chiclana o Sanlúcar. "El problema es que los jueces que llegan, y es lógico, en cuanto pueden se van a otros destinos, y las causas están en los armarios y ahí se quedan años y años. No conseguimos que se llegue a juicio. Y los narcos saben que esto es así", incide.

El fiscal jefe ha señalado a su vez que la fiscal de guardia sigue con "total proximidad" todo lo relacionado con la muerte de los guardias en Barbate, aunque insiste en que las actuaciones son secretas y no puede concretar aún nada al respecto.

Preguntado sobre si se trataría de un delito de homicidio, ha afirmado que se calificará en su "momento procesal", aunque no descarta que pueda acusarse a los detenidos por asesinato, ya que "pasar con unos medios de esas dimensiones por encima de una pequeña embarcación de la Guardia Civil, probablemente nos lleve a ese otro tipo de calificación jurídica".

En cualquier caso, ha añadido que está en contacto desde anoche con el fiscal general del Estado, Álvaro García, quien está "seriamente preocupado por este asunto" y conoce la situación del narcotráfico gaditano, precisa al ser preguntado sobre cómo reclamará las mejoras que considera necesarias.

Por otro lado, en declaraciones a la Cadena SER, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha calificado como "muy alarmante" la situación que se vive en Cádiz, una provincia "llena de narcolanchas que se usan, no sólo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes". "Las narcolanchas campan a sus anchas en todos los muelles. Hay numerosas con gasolina para surtir a otras", resalta.

"Las narcolanchas son un género prohibido. El género prohibido tiene una pena de 3 a 5 años. El otro día, en el caso del fallecido de la narcolancha de Sanlúcar, ellos embistieron a la patrullera de la Guardia Civil y uno de los tripulantes falleció. Se pidió la prisión para los 3 tripulantes de la embarcación y la juez no acordó la prisión de ninguno. Los puso en libertad a todos, uno de ellos con antecedentes por contrabando", lamenta.

Y es que, cree la fiscal, se sienten "impunes", a la vez que muestra su decepción y frustración al ver a ciudadanos que jalean a los narcos para que embistan al instituto armado, como ocurrió este viernes en Barbate.