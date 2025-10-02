El éxito del 'Cádiz Romana 2025': 139.000 visitas y la puesta en valor de nuevos espacios culturales

El Ayuntamiento de Cádiz ha cifrado en 139.000 las visitas registradas a aquellos espacios y actividades que se han podido cuantificar durante la celebración de la segunda edición del programa cultural ‘Orgullos@s de nuestra historia’ dedicado a la época romana de la ciudad. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, han destacado que esta iniciativa “ha conseguido movilizar a la ciudadanía en torno a la cultura, el patrimonio y la historia, lo que corrobora el éxito de un programa creado por y para los gaditanos”.

“Este programa ha cumplido con los objetivos que nos marcamos, que eran la participación, la apuesta por la cultura y el conocimiento en cada una de las actividades que se han llevado a cabo, y la recuperación de espacios públicos, abriendo en esta ocasión a la ciudadanía el yacimiento Casa del Obispo y que se suma a otros recintos que también hemos recuperado como Entrecatedrales, el castillo de San Sebastián, el torreón y el paseo superior de la Puerta de Tierra y el Baluarte del Orejón”, ha apuntado García.

Según las cifras registradas, entre los espacios más visitados se sitúa el yacimiento arqueológico Casa del Obispo, con más de 16.000 visitas en estos días, a las que se suman las más de 75.600 registradas en las exposiciones, 3.300 en el Baluarte de la Candelaria; más de 3.000 a las recreaciones del castillo de Santa Catalina, 2.300 a las conferencias; 12.700 en el Teatro Romano, más de 1.000 al yacimiento Gadir, 744 a la Factoría de Salazones o 657 a los Columbarios romanos, o las 590 de la yincana, así como las personas que asistieron a la cena o las catas romanas, así como a las rutas turísticas. Entre los recintos más visitados, se sitúa el Mercado Romano del Parque Genovés, que registró 21.700 visitas.