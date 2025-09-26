Estos son los cortes de tráfico y afecciones en el autobús este viernes y sábado por los actos de Cádiz Romana 2025

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local informan que con motivo del desarrollo de los actos celebrados dentro del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’, dedicada a Cádiz Romana, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico los próximos días 24, 25, 26 y 27 de septiembre para la celebración del espectáculo de clausura ‘Foedus, Gaditanorum’.

Los cortes previstos este jueves y viernesserán los siguientes:

-VIERNES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15:30 h y las 02:00 h en:

-Plaza de Santa Elena, acceso a la Avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

-C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

-C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta

-Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife.

-Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias.

-Plaza Constitución con C/ Acacias, acceso lateral Hacienda

-Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución. (lateral Hacienda)

-SÁBADO DÍA 27 DE SEPTIEMBRE

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15:30 h y las 04:00 h en:

-Plaza de Santa Elena, acceso a la Avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

-C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

-C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta

-Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife.

-Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias.

-Plaza Constitución con C/ Acacias, acceso lateral Hacienda

-Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución.(lateral Hacienda)

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados (dentro de los tramos horarios anteriormente indicados) por la preparación o celebración del evento. Por ello, se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, que decidirá las medidas nece- sarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y la evolución del evento. Por otro lado, los estacionamientos en las zonas anexas a las Puertas de Tierra – Plaza Constitución (lugar de celebración del evento), quedarán prohibidos los días 26 y 27 de septiembre, informándose mediante señalización excepcional en los distintos tramos. Entre otras zonas en las que quedará prohibido el estacionamiento se encuentra la calle Virgen del Perpetuo Socorro, Avenida de Andalucía (parcial), calle Barcelona (parcial) y Plaza de la Constitución. Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables del evento.

AFECCIONES EN LAS LÍNEAS DEL SERVICIO DE AUTOBÚS

-VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales (De 15:30h a fin de servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar

Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) De 15:30h a Fin de Servicio

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)

-SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

AUTOBÚS URBANO

Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

Línea 1. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

AUTOBÚS INTERURBANO

Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)