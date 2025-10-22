El escritor Felipe Benítez inaugura el ciclo ‘La realidad como distopía’ del Centro Andaluz de las Letras

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inicia en la provincia de Cádiz el ciclo ‘La realidad como distopía’. El escritor Felipe Benítez Reyes inicia el programa y ofrecerá una charla en la que rendirá homenaje a Ángel Torres Quesada, escritor gaditano considerado uno de los padres del género de la ciencia ficción en España y uno de sus grandes clásicos. La actividad está prevista el miércoles 22 de octubre a las 19 horas en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo ‘La realidad como distopía’ es fruto de la colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Consta de cuatro citas programadas en octubre y noviembre para sumergir a los lectores y lectoras en el emocionante mundo de la ciencia ficción y las distopías, explorando mundos imaginarios, de la mano de grandes nombres del género. Así está prevista la participación de Sara Barquinero, Belén Gopegui y Laura Fernández. Felipe Benítez Reyes acaba de publicar ‘La gente’ (Fundación José Manuel Lara), novela donde la identidad compone el eje central de una trama que se desarrolla en un pueblo fantasmagórico donde nada es lo que parece. La vida, en suma, como una extraña ficción representada ante los otros.

Sara Barquinero hablará en relación a su obra ‘Los escorpiones’, donde refleja la angustia existencial, las preguntas filosóficas y la distopía a través de una trama de conspiración y control de voluntades a través de la cultura. Tendrá lugar el 28 de octubre en la Fundación en compañía del gerente de la misma, Salvador García. Belén Gopegui, uno de los referentes de este género, acaba de publicar ‘Te siguen’, que guarda una relación directa con la distopía, ya que es una reflexión sobre nuestra desnudez frente al ciberespacio. Su charla está prevista el 4 de noviembre en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras junto a Héctor Fornell Abelludo, estudiante de máster la Universidad.

Cierra el ciclo Laura Fernández, que se mueve con comodidad en el terreno de la fantasía. Su obra más reciente, el ensayo ‘Hay un monstruo en el lago’, muestra la delgada línea que existe entre la realidad y la ficción. Durante su intervención el 17 de noviembre, también en la facultad, la autora estará acompañada del alumno de máster de la UCA Pablo Aguilar de la Cruz.