Encarna Anillo 'abrocha' los siete años del Patrimonio Flamenco con un concierto en el Falla

La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, y la concejala de Comercio y Turismo, Montemayor Mures, acompañadas por las artistas María Moreno y Encarna Anillo, han presentado hoy la programación de la VII edición del Festival Patrimonio Flamenco, que se celebra entre el 1 y el 19 de noviembre. Este ciclo, que en la presente edición cuenta con artistas de la talla de las propias Moreno y Anillo, David Palomar, Tomatito o José Mercé, celebra la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito que se produjo el 16 de noviembre de 2010. Lola Cazalilla ha explicado que “en este último trimestre del año hemos querido que en nuestra programación cultural municipal tenga una presencia importante y con fuerza el flamenco”. La edil ha añadido que “nadie duda de que Cádiz tiene un potencial flamenco arrollador y queremos mostrarlo en un programa que abarque ampliamente todo lo que tenemos que enseñar, que es mucho y bueno”.

La concejala de Cultura y Fiestas ha indicado que la programación consta de 25 espectáculos que estarán distribuidos por diferentes espacios escénicos de la ciudad, desde el Gran Teatro Falla hasta el ECCO y pasando por el Centro Flamenco La Merced, la Sala Central Lechera, la plaza de la Catedral y el Mercado Central de Abastos, entre otros. Cazalilla ha destacado “la presencia de grandes nombres del flamenco que ya teníamos ganas de que pisaran las tablas del Falla”, como son los de María Moreno en el acto inaugural, David Palomar, Farru con Remedios Amaya y Rafael Utrera, el recién galardonado como Leyenda del Flamenco 2022 José Mercé y Encarna Anillo para la clausura del festival. Moreno, encargada de la inauguración de esta VII edición, ha anunciado que presentará un espectáculo “muy trabajado, muy intenso y que ha sido también una investigación sobre la soleá”. El cartel lo completan, según la edil de Cultura y Fiestas, “flamencos más jóvenes, rompedores, con rebeldía y que ya despuntan, y que también tienen cabida en nuestra programación”. El Festival cuenta con el apoyo de la Delegación de Turismo y Comercio. La concejala Montemayor Mures ha señalado que este evento “enlaza de lleno con ese turismo cultural en el que estamos trabajando y que queremos promocionar dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Cádiz”.

“El flamenco es un pilar fundamental dentro de ese turismo cultural que queremos. El flamenco tiene una gran importancia a nivel internacional, no es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por casualidad. Además, tenemos una gran suerte en esta tierra que no podemos desperdiciar, y es que contamos con todo el arte y con todo el talento para configurar una oferta de calidad, variada y de altísimo nivel. Una oferta capaz de fusionar, de reflejar y de aunar el estilo más purista con las tendencias más vanguardistas del flamenco. Porque el flamenco es arte, es tradición, es origen, pero no deja de estar tampoco en constante evolución”, ha añadido.