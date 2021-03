Elena Amaya, a Andreu: "Que no tome el pelo a la ciudadanía de Puerto Real"

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha pedido al delegado de la Consejería de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, “que no tome el pelo a la ciudadanía de Puerto Real” en relación con la oferta académica que el IES Virgen del Carmen va a mantener en los próximos cursos. Amaya denunciaba esta semana la intención de la Junta de Andalucía de suprimir tres grados de Formación Profesional, “incidiendo directamente en las posibilidades de empleo de los jóvenes”.

No obstante, Elena Amaya ha insistido en que “la intervención que pretende realizar la Consejería en el mencionado instituto contempla la supresión de estas disciplinas, tal y como recoge el programa de necesidades aprobado por la Agencia Andaluza de Educación, que puede consultarse en el perfil del contratante del citado organismo”. "Si no es en este curso, porque ya no dé tiempo, será en el próximo, pero me resulta absurdo que el delegado niegue que van a eliminarlos, cuando la extinción de esos ciclos formativos está incluida en la propuesta de remodelación del Centro, como la ciudadanía puede comprobar", ha asegurado Amaya.

Amaya ha animado a la Junta a que haga un esfuerzo por sumar recursos a la Formación Profesional, “vital para una comarca tan castigada por el paro”, en lugar de “ir mermando las disciplinas en las que pueden especializarse nuestros jóvenes para labrarse un futuro”.