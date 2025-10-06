Servicio público

Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el próximo 9 de octubre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 09 de octubre de 2025:

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Desde las 08:30 horas hasta las 12:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT INSTITUTO Nº 24004 – Circ. BT Salida 3):

  • C/ Cruz Verde del nº 75 al nº 81D

Desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CAMPO DE LOS TIROS Nº 76401 – Circ. BT Salida 6):

  • Calle Comercio número 3
  • Calle comercio número 2 Izq y número 2 Dch
  • Calle comercio números 4, 6 y 8
