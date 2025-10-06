Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el próximo 9 de octubre

Desde las 08:30 horas hasta las 12:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT INSTITUTO Nº 24004 – Circ. BT Salida 3):
- C/ Cruz Verde del nº 75 al nº 81D
Desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CAMPO DE LOS TIROS Nº 76401 – Circ. BT Salida 6):
- Calle Comercio número 3
- Calle comercio número 2 Izq y número 2 Dch
- Calle comercio números 4, 6 y 8