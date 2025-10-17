SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el próximo 22 de octubre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 22 de octubre de 2025:

Onda Cero Cádiz

PUERTO REAL |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Desde las 08:00 horas hasta las 09:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CAÑA Nº 23065):

C/ LA CAÑA DEL N.º 0 AL N.º 20

C/ MARISMA DEL N.º 1 AL N.º 9 (IMPARES)

C/ SALINA DEL N.º 1 AL N.º 9 (IMPARES)

C/ SAN ALEJANDRO N.º 155 Y N.º 185 (R. ESTUDIANTES)

CARRETERA CIRCUNVALACIÓN N.º 0 (PANEL TRÁFICO)

PLAZA DE LA SOLEA DEL N.º 0 AL N.º 10

Desde las 10:00 horas hasta las 11:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT PETENERA Nº 23067):

AVD. DE MÉXICO N.º 0 (PETENERA)

C/ MANZANO DEL N.º 2 AL N.º 10 (PARES)

C/ PAGO DE TROYA DEL N.º 4 AL N.º 13

C/ REAL N.º 0 (REAL 168) Y DEL N.º 162 AL N.º 174 (PARES)

C/ SAN VICENTE N.º 3

C/ TERESA DE CALCUTA GASOLINERA

PLAZA DE LA BULERÍA DEL N.º 1 AL N.º 5

PLAZA DE LA PETENERA DEL N.º 1 AL N.º 6

Desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT ANTONIO CARO Nº 23091):

C/ ARIES LOCAL SOCIAL

C/ GÉMINIS DEL N.º 5 AL N.º 23 (IMPARES)

C/ JÚPITER DEL N.º 67 AL N.º 79 (IMPARES)

C/ LIBRA DEL N.º 2 AL N.º 66 (PARES)

C/ LUNA DEL N.º 0 AL N.º 100

C/ SOL DEL N.º 2 AL N.º 44

C/ VENUS DEL N.º 1 AL N.º 35

Desde las 13:00 horas hasta las 14:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT IGLOSOL Nº 23089):

C/ ACUARIO DEL N.º 3 AL N.º 17 (IMPARES)

C/ ARCADIA DEL N.º 0 AL N.º 21

C/ ESCORPIO DEL N.º 1 AL N.º 7 (IMPARES)

C/ GEMINIS DEL N.º 8 AL N.º 69

C/ NEPTUNO DEL N.º 2 AL N.º 21

C/ LA RAYANA DEL N.º 1 AL N.º 5 (IMPARES)

C/ ROSADAS DEL N.º 1 AL N.º 37 (IMPARES) Y N.º 0 (ALBAHACA)

C/ SOL DEL N.º 126 AL N.º 154 (PARES)

C/ LAS TEJAS DEL N.º 1 AL N.º 30

