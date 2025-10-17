Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el próximo 22 de octubre

Desde las 08:00 horas hasta las 09:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CAÑA Nº 23065):
C/ LA CAÑA DEL N.º 0 AL N.º 20
C/ MARISMA DEL N.º 1 AL N.º 9 (IMPARES)
C/ SALINA DEL N.º 1 AL N.º 9 (IMPARES)
C/ SAN ALEJANDRO N.º 155 Y N.º 185 (R. ESTUDIANTES)
CARRETERA CIRCUNVALACIÓN N.º 0 (PANEL TRÁFICO)
PLAZA DE LA SOLEA DEL N.º 0 AL N.º 10
Desde las 10:00 horas hasta las 11:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT PETENERA Nº 23067):
AVD. DE MÉXICO N.º 0 (PETENERA)
C/ MANZANO DEL N.º 2 AL N.º 10 (PARES)
C/ PAGO DE TROYA DEL N.º 4 AL N.º 13
C/ REAL N.º 0 (REAL 168) Y DEL N.º 162 AL N.º 174 (PARES)
C/ SAN VICENTE N.º 3
C/ TERESA DE CALCUTA GASOLINERA
PLAZA DE LA BULERÍA DEL N.º 1 AL N.º 5
PLAZA DE LA PETENERA DEL N.º 1 AL N.º 6
Desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT ANTONIO CARO Nº 23091):
C/ ARIES LOCAL SOCIAL
C/ GÉMINIS DEL N.º 5 AL N.º 23 (IMPARES)
C/ JÚPITER DEL N.º 67 AL N.º 79 (IMPARES)
C/ LIBRA DEL N.º 2 AL N.º 66 (PARES)
C/ LUNA DEL N.º 0 AL N.º 100
C/ SOL DEL N.º 2 AL N.º 44
C/ VENUS DEL N.º 1 AL N.º 35
Desde las 13:00 horas hasta las 14:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT IGLOSOL Nº 23089):
C/ ACUARIO DEL N.º 3 AL N.º 17 (IMPARES)
C/ ARCADIA DEL N.º 0 AL N.º 21
C/ ESCORPIO DEL N.º 1 AL N.º 7 (IMPARES)
C/ GEMINIS DEL N.º 8 AL N.º 69
C/ NEPTUNO DEL N.º 2 AL N.º 21
C/ LA RAYANA DEL N.º 1 AL N.º 5 (IMPARES)
C/ ROSADAS DEL N.º 1 AL N.º 37 (IMPARES) Y N.º 0 (ALBAHACA)
C/ SOL DEL N.º 126 AL N.º 154 (PARES)
C/ LAS TEJAS DEL N.º 1 AL N.º 30