Servicio público

Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el servicio el 25 de noviembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 25 de noviembre de 2025:

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Desde las 08:00 horas hasta las 11:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CALERA (Nº 23061)):

C/ SAN FRANCISCO DEL N.º 70 AL N.º 76 (PARES).

C/ SAN IGNACIO DEL N.º 2 AL N.º 8 (PARES).

Desde las 12:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CRUZ VERDE (Nº 23048)):

C/ AMARGURA N.º 42 DUP

C/ CRUZ VERDE DEL N.º 10 AL N.º 28

C/ DE LA PLAZA N.º 60, N.º 62, DEL N.º 72 AL N.º 76 (PARES), N.º 83 Y N.º 91

