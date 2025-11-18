Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el servicio el 25 de noviembre

Desde las 08:00 horas hasta las 11:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CALERA (Nº 23061)):

C/ SAN FRANCISCO DEL N.º 70 AL N.º 76 (PARES).

C/ SAN IGNACIO DEL N.º 2 AL N.º 8 (PARES).

Desde las 12:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CRUZ VERDE (Nº 23048)):

C/ AMARGURA N.º 42 DUP

C/ CRUZ VERDE DEL N.º 10 AL N.º 28

C/ DE LA PLAZA N.º 60, N.º 62, DEL N.º 72 AL N.º 76 (PARES), N.º 83 Y N.º 91