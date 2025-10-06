Servicio público

Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el servicio el 10 de octubre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 10 de octubre de 2025:

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Desde las 08:00 horas hasta las 09:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CALERA Nº 23061 - TRF 2):

C/ CONCEPCIÓN, 0 (LUMINOSO)

C/ CONCEPCIÓN DEL N.º 57 AL N.º 73

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 0000 (LOCALES)

C/ HUERTA PLEY N.º 0

C/HUERTA PLEY N.º 40

C/ SAGASTA N.º 76

C/ SAN FRANCISCO DEL N.º 54 AL N.º 78

C/ SAN IGNACIO DEL N.º 2 AL N.º 15

C/ TERESA DE CALCUTA DEL N.º 1 AL N.º 11

CARRETERA CIRCUNVALACIÓN N.º 0, LOCAL

Desde las 10:30 horas hasta las 12:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT POLIGONO SUR 7 Nº 23078 - TRF 1 Y TRF 2):

C/ ALCALA DEL N.º 2 AL N.º 18 (PARES)

C/ ALGECIRAS DEL N.º 10 AL N.º 16 (PARES)

C/ ALGODONALES N.º 0 Y N.º 20

C/ALGODONALES DEL N.º 13 AL N.º 19 Y DEL N.º 21 AL N.º 49 (IMPARES)

C/ BARBATE DEL N.º 1 AL N.º 19

C/ CASTELLAR N.º 2

C/ CHICLANA DEL N.º 1 AL N.º 14

C/ CHIPIONA DEL N.º 2 AL N.º 20

C/ CONIL DEL N.º 1 AL N.º 13

C/ JEREZ DEL N.º 1 AL N.º 10

C/ JIMENA DEL N.º 1 AL N.º 26

C/ OLVERA DEL N.º 2 AL N.º 7

C/ ROTA DEL N.º 1 AL N.º 24

C/ SANLUCAR DEL N.º 1 AL N.º 11 (IMPARES)

C/ SETENIL DEL N.º 1 AL N.º 25

C/ VILLALUENGA DEL N.º 1 AL N.º 4

Desde las 12:30 horas hasta las 13:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CASETA MUNICIPAL Nº 90220 - TRF 1):

PASEO DE MARÍA AUXILIADORA (PATIO DEL POZO)

CASETA MUNICIPAL

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer