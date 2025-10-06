Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el servicio el 10 de octubre

Desde las 08:00 horas hasta las 09:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT LA CALERA Nº 23061 - TRF 2):
C/ CONCEPCIÓN, 0 (LUMINOSO)
C/ CONCEPCIÓN DEL N.º 57 AL N.º 73
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 0000 (LOCALES)
C/ HUERTA PLEY N.º 0
C/HUERTA PLEY N.º 40
C/ SAGASTA N.º 76
C/ SAN FRANCISCO DEL N.º 54 AL N.º 78
C/ SAN IGNACIO DEL N.º 2 AL N.º 15
C/ TERESA DE CALCUTA DEL N.º 1 AL N.º 11
CARRETERA CIRCUNVALACIÓN N.º 0, LOCAL
Desde las 10:30 horas hasta las 12:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT POLIGONO SUR 7 Nº 23078 - TRF 1 Y TRF 2):
C/ ALCALA DEL N.º 2 AL N.º 18 (PARES)
C/ ALGECIRAS DEL N.º 10 AL N.º 16 (PARES)
C/ ALGODONALES N.º 0 Y N.º 20
C/ALGODONALES DEL N.º 13 AL N.º 19 Y DEL N.º 21 AL N.º 49 (IMPARES)
C/ BARBATE DEL N.º 1 AL N.º 19
C/ CASTELLAR N.º 2
C/ CHICLANA DEL N.º 1 AL N.º 14
C/ CHIPIONA DEL N.º 2 AL N.º 20
C/ CONIL DEL N.º 1 AL N.º 13
C/ JEREZ DEL N.º 1 AL N.º 10
C/ JIMENA DEL N.º 1 AL N.º 26
C/ OLVERA DEL N.º 2 AL N.º 7
C/ ROTA DEL N.º 1 AL N.º 24
C/ SANLUCAR DEL N.º 1 AL N.º 11 (IMPARES)
C/ SETENIL DEL N.º 1 AL N.º 25
C/ VILLALUENGA DEL N.º 1 AL N.º 4
Desde las 12:30 horas hasta las 13:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CASETA MUNICIPAL Nº 90220 - TRF 1):
PASEO DE MARÍA AUXILIADORA (PATIO DEL POZO)
CASETA MUNICIPAL