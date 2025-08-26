Electricidad de Puerto Real informa de un corte programado el 3 de septiembre

Los suministros afectados serán (CT ROMERO PUERTO 1 Nº 90100 - TRF 2):
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 53 - PORTAL 3
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 53 - PORTAL 5
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 53 - PORTAL 4
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 51 - PORTAL 1
C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 511 - PORTAL 1
A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.
C/ UBRIQUE Nº 0
A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.