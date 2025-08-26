SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de un corte programado el 2 de septiembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 02 de septiembre de 2025 desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Los suministros afectados serán (CT ROMERO PUERTO 1 Nº 90100 - TRF 1):

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 51 - PORTAL 4

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 511 - PORTAL 4

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 51 - PORTAL 2

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 511 - PORTAL 2

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 51 - PORTAL 3

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 511 - PORTAL 3

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 51 - PORTAL 5

C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA, 53 - PORTAL 2 BJO C

SOBRE NOSOTROS

