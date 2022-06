Elecciones Andalucía: Carolina Darias reivindica a Juanma Moreno que ejecute el nuevo Hospital de Cádiz "cuanto antes"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha participado esta mañana en la campaña para las andaluzas de los socialistas gaditanos con un reparto de información electoral frente al solar del futuro hospital de Cádiz. El PSOE de Cádiz ha recordado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla que "allí mismo hace tres años y medios desplegaron una pancarta de 'Juanmaloharía' y a día de hoy ni siquiera han firmado el convenio con la Zona Franca para la cesión del suelo". Los socialistas han denunciado "incumplimientos del programa electoral del PP": "Cádiz espera mientras el hospital de Málaga tiene ya una dotación de 400 millones de euros en un claro agravio porque ahora sí que hay dinero más que suficiente para acometer infraestructuras sanitarias de esta envergadura", ha reiterado.

Irene García ha reiterado en que “si hay una imagen que tenemos en la retina es la de aquella pancarta de 'Juanmaloharía' que fue precisamente el programa electoral del Partido Popular y con el que han engañado durante tres años y medio a los gaditanos y lo digo con esa claridad y esa evidencia porque tanto se sonrojan que incluso han quitado de la página web su propio programa electoral para que no podamos compartir lo que se hace en las campañas electorales que no solo para algunos se han convertido en un mercadeo y que para nosotros supone el valor de la palabra dada”. García ha recordado los proyectos para que “Cádiz tuviera la oportunidad de poder competir en igualdad de condiciones con el resto de provincias y qué mala suerte ha vuelto a tener la ciudad de Cádiz, la provincia de Cádiz, a diferencia de otras ciudades”. “Han tenido la desfachatez de venir aquí a la ciudad a reírse de los gaditanos porque la mitad de las inversiones anunciadas en el Consejo de Gobierno que celebró en el Oratorio fueron para inversiones de la provincia de Málaga, por tanto creo que si hay un motivo por el que estamos aquí es para pedirle a los gaditanos y gaditanas que tengan memoria, que merecen un gobierno que no les mienta, que le diga la verdad y que se comprometa con su gente para combatir la brecha de la desigualdad”.

“Nos acompaña una ministra que ha sido protagonista de la mayor cantidad de inversiones por parte de un Gobierno de España, porque hay dos maneras de salir de situaciones de crisis, utilizando el recorte que lo conoce bien Moreno Bonilla cuando era Secretario de Estado y se encargó de eliminar la financiación para la dependencia en toda nuestra tierra y por tanto hay otra, la que apoya e intenta actuar desde la inversión pública para construir, y que no haya desigualdades entre los ciudadanos y que sobre todo, se actúe para que determinados servicios públicos se cumplan”, ha explicado.