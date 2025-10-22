'Dormitorium', la propuesta de Rota para el Halloween 2025

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Rota ha preparado una programación especial para celebrar la noche más terrorífica del año con los más jóvenes. Para esta ocasión, Juventud ha programado una doble cita: un escalofriante paseo por el “Dormitorium: La Morgue” que se emplazará en el parque de El Mayeto, y una Fiesta Halloween de disfraces con DJ que se desarrollará en el entorno de la avenida San Juan de Puerto Rico.

Bajo el título “Domritorium: La Morgue”, jóvenes y adultos podrán vivir una experiencia única e inmersiva los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 21:30 a 00:30 horas. “Domitorium” parte de una terrorífica premisa: ¿qué pasaría si una noche cualquiera te llaman para reconocer un cadáver y, de repente, quedas encerrado… sin nadie que te ayude a salir? Esta actividad interactiva pondrá a prueba el valor de los participantes, que tendrán que interactuar con personajes salidos del más allá, que en algunos casos servirán de ayuda y en otros no. Así, el reto de esta actividad es salir sin una sola gota de sangre.

La entrada para esta actividad de Creadores de Miedo, se podrá adquirir en el acceso al parque con un precio simbólico de dos euros. Para la noche del viernes 31 de octubre, a partir de las 22:00 horas, en entorno de San Juan de Puerto Rico se convertirá en el epicentro de la diversión más monstruosa, con una gran Fiesta de Halloween. Habrá DJ en directo, photocall, fotomatón y sorpresas temáticas para quienes se acerquen disfrazados a disfrutar de la noche. Una cita pensada para todas las edades, con especial atención a la población joven, que podrá disfrutar de un ambiente seguro, creativo y muy terrorífico.