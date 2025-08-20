Diputación despliega la tecnología Wifi 7 en las dos residencias de personas mayores que gestiona en Cádiz y El Puerto

La Empresa Informática de la Diputación, EPICSA, de la que es responsable el vicepresidente cuarto, Jacinto Muñoz, mejora el servicio de conectividad de sus residencias de mayores de Cádiz y El Puerto, Matías Calvo y El Madrugador, respectivamente, con la instalación de una nueva red de alto rendimiento, tecnología Wifi 7, que es el último estándar de calidad. La de El Puerto ya está instalada y la de Cádiz, en proceso.

El nuevo cableado y las conexiones de fibra óptica instaladas en la residencia El Madrugador han permitido la habilitación de nueve puntos de acceso que garantizan la óptima cobertura en zonas comunes y en las diferentes habitaciones.

En el caso de la Residencia Provincial de Mayores de Cádiz Matías Calvo, los trabajos de implantación comenzarán en el mes de septiembre. En coordinación con el equipo de dirección, el personal técnico de Epicsa ha examinado el inmueble y ha evaluado la mejor forma de cubrir las necesidades. Con la instalación de esta tecnología se va a mejorar el alcance del Wifi en varias zonas, con cobertura en los espacios comunes de la planta baja como la sala de visitas, el salón multiusos y la biblioteca. También en las habitaciones de la cuarta planta.

Además se va a se va a dejar lista una preinstalación por si hay cubrir necesidades futuras en la tercera planta, lo que sería técnicamente posible gracias a la potencia de los equipos.

La tecnología de Wifi 7 teóricamente es capaz de alcanzar los 48 Gbps, prácticamente cuatro veces más con respecto a los 10 Gbps que puede obtener un router Wifi 6, lo que no sólo supone una mejora para el presente, sino para el futuro. Así pues, se trata de una red con capacidad de crecimiento para adecuarse a las necesidades que vayan surgiendo.

La conexión Wifi de estos centros se concibe como un servicio público de utilidad y que cada vez tiene un uso más generalizado para toda la población, con gran incidencia también en las personas mayores. Con esta nueva red se mejoran los estándares de calidad y seguridad con los que acceden a esta red.