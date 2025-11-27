Diputación de Cádiz y Vejer trabajan conjuntamente para promover vivienda pública

El alcalde de Vejer, Antonio González, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con el diputado provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, acompañado por la concejala del área, Dominika Paradiso, el portavoz del Gobierno, Francisco Javier González, técnicos municipales y el gerente de la empresa provincial responsable del proyecto. El encuentro ha permitido avanzar en los pasos necesarios para la futura construcción de las 32 viviendas de protección oficial previstas en el municipio.

Este encuentro llega después de las diversas peticiones remitidas por el Ayuntamiento de Vejer a través de varias cartas firmadas por el alcalde, solicitando reactivar un proyecto muy demandado por las familias del municipio. La reunión se desarrolló en un clima cordial y constructivo, analizando de forma conjunta la situación actual del proyecto y los aspectos técnicos y administrativos pendientes de resolver.

El alcalde, Antonio González, ha destacado que "estamos muy cerca de cumplir con otro compromiso. Desde 2011 no se construye vivienda pública en Vejer, y nuestro objetivo es que antes de que termine la legislatura comiencen las obras de las esperadas 32 VPO. Somos muy conscientes del grave problema de vivienda que existe en nuestro pueblo, y por eso trabajamos en varios frentes para dar respuestas reales a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas!. Por su parte, el diputado provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, ha señalado que “Diputación mantiene su compromiso con este proyecto y estamos trabajando para que salga adelante con las máximas garantías. La colaboración institucional es fundamental y seguiremos avanzando junto al Ayuntamiento para desbloquear cada fase pendiente”.