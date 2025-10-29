Diputación de Cádiz licita las obras de consolidación del antiguo IES Rosario por un importe que ronda los 800.000 euros

La Diputación de Cádiz ha publicado en la Plataforma de Contratación del sector público la licitación de las obras de consolidación estructural del antiguo instituto Rosario, en la capital gaditana, conforme a un presupuesto que se cifra en 795.401 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas en concurrir a este contrato pueden registrar sus propuestas hasta el 17 de noviembre. Tras esta fecha, será la mesa de contratación la que evalúe las ofertas presentadas y determine la empresa adjudicataria de las obras. La intervención para afianzar la estructura de los inmuebles afectados –en el número 23 de la calle San Francisco y en el 20D de la calle Rosario- tendrá una duración de seis meses, según se precisa en el proyecto de la firma Salmer Técnicos SL encargado por la Agencia Provincial de Energía de Diputación.

“Recuperar este edificio emblemático y darle un uso que atendiera a las necesidades de la Diputación y de la propia ciudad de Cádiz era uno de mis compromisos del mandato. No podíamos permitir que un edificio histórico, propiedad de la Diputación, se siguiera deteriorando, mucho menos en un municipio donde cada metro cuadrado cuenta”, ha manifestado la presidenta de la Corporación Provincial, Almudena Martínez. La titular de Diputación valora que “la colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz ha sido muy importante para sacar adelante este proyecto, cuya licencia de obras recibimos este lunes”, al tiempo que precisa que “la consolidación estructural es el paso previo a la obra de adecuación del edificio para su futuro uso, en cuyo proyecto estamos trabajando”.

Una obra histórica

Martínez del Junco considera que “esta licitación marca un hito en la historia reciente del edificio, que será el futuro emplazamiento de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, una institución que es emblema de excelencia en la formación de hostelería”. En el pliego de prescripciones técnicas alojado en la Plataforma de Contratación se indica que “en general la cimentación y el cuerpo de los muros de la planta baja presentan gran robustez y buen estado de conservación, mientras que los elementos horizontales y los soportes de los niveles superiores presentan patologías estructurales importantes”. Esta impresión se anota en las consideraciones preliminares de un proyecto que, en el posterior desarrollo del documento, especifica los problemas apreciados en cada planta y las soluciones técnicas programadas.