Definido el nuevo diseño del Parque infantil de las Alegrías como paso previo a la licitación

El Ayuntamiento de San Fernando ha culminado el diseño del proyecto de remodelación del Parque de Las Alegrías, una vez asegurada la financiación necesaria, en la que ha estado trabajando en los pasados meses. Un proyecto que ya ha sido enviado para su licitación al servicio de contrataciones y cuya ejecución permitirá que esté finalizado para disfrutarlo el próximo verano, tras cumplirse todos los trámites administrativos. Hay que tener en cuenta que, una vez definido el diseño y el proyecto de ejecución, se debe proceder a la licitación para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y posteriormente, una vez formalizado el contrato proceder a su ejecución.

El nuevo diseño, fruto del análisis de los mejores equipamientos del sector y de la experiencia de empresas lideres y especializadas, transformará este espacio en uno de los parques más completos y atractivos de la ciudad, dando respuesta a la alta demanda de un lugar que se ha consolidado como uno de los más utilizados por las familias isleñas.

En este marco de transformación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha o tiene en ejecución actuaciones de gran calado como la recuperación del Parque de La Magdalena, la segunda fase del desdoblamiento de la avenida Pery Junquera, la nueva piscina de verano, la segunda fase del paseo peatonal de La Almadraba o la construcción de los estadios. Todos estos proyectos, además, tienen como finalidad dotar a San Fernando de infraestructuras culturales, deportivas y de ocio de primer nivel. Ahora, el Ayuntamiento da a conocer la remodelación integral del Parque de Las Alegrías, uno de los espacios infantiles más utilizados de la ciudad y convertido en punto de encuentro para el vecindario y para las familias. Con una inversión superior a los 270.000 euros, el proyecto contempla la renovación y ampliación del parque con nuevos elementos lúdicos.

Barcos, columpios y balancines

La intervención dotará al parque de nuevas áreas de juego, tanto en el lugar donde se encuentra actualmente el parque infantil, como ampliando el mismo con la instalación de una pista multideportiva. Así, una de estas zonas estará dedicada al mundo marino y de los barcos, con un gran navío pirata de 15 metros de largo por 9 de alto, que incorporará distintos juegos, escaleras de cuerdas, palos de bomberos, miradores, toboganes y estructuras pensadas para estimular el equilibrio, la motricidad y la creatividad de los niños y niñas.

Por otro lado, un barco más pequeño tipo carabela formado por una variedad de juegos para todos los niños, como tobogán, prismáticos, escalera de cuerda, hamaca, ruedas giratorias, escritorio, con espacios para socializar y promover el sentido del equilibrio de los niños.

Y, para completar esta zona, un muelle tipo león marino con objeto de fomentar la sensación del movimiento de balanceo y que ayuda a incrementar las habilidades motoras y musculares básicas y entrenar la cognición corporal de las niñas y niños. Otra de las áreas será inclusiva, con seis columpios y balancines adaptados que permitirán la participación de todos los menores.

El parque infantil dispondrá de un pavimento especial de caucho continuo amortiguador, diseñado específicamente para zonas de juego. Este suelo, certificado según la normativa vigente en materia de seguridad infantil, garantiza la máxima protección de los niños y niñas en su uso diario al reducir el impacto en caso de caídas. Al mismo tiempo, aportará una estética renovada y acorde con la temática del parque y el entorno donde se ubica, reforzando su imagen como espacio moderno, atractivo y seguro.

Una pista multideportiva

La remodelación del Parque de Las Alegrías supondrá asimismo una ampliación de los espacios en esta concurrida plaza, ya que incorporará también una pista multideportiva de uso libre, diseñada para la práctica de diferentes disciplinas como fútbol, baloncesto o tenis en un mismo espacio. Con esta nueva pista se amplían las posibilidades de ocio en el parque, convirtiéndolo en un lugar de encuentro intergeneracional que refuerza su papel como espacio de referencia para todo el vecindario.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado la importancia de esta nueva intervención, porque la plaza de Las Alegrías “es un lugar muy disfrutado y frecuentado ya hoy en día por nuestras familias, y con esta remodelación damos un salto de calidad y respuesta a una demanda existente”. “Queremos una ciudad inclusiva, moderna, con espacios accesibles y pensados para ser vividos por personas de todas las edades, para generar relación, para que disfrutemos del espacio público, y este proyecto es un buen ejemplo de ese modelo de ciudad que estamos construyendo juntos”, ha concluido la alcaldesa.

Con esta actuación, la plaza de las Alegrías, un espacio urbano de referencia, con una zona central peatonal, calles libres de tráfico rodado, numerosos comercios y establecimientos de hostelería, que recibe diariamente una gran afluencia de familias, dispondrá de un parque infantil modernizado, ampliado y transformado, consolidándose como el parque más usado de la ciudad.