Daniel Herrera: "La única condición que le puse al Jerez Industrial fue que si me llamaba el San Fernando me lo tenían que poner fácil"

El CD San Fernando 1940 ha comenzado su andadura como nuevo proyecto deportivo. En este sentido, el conjunto isleño ha realizado los primeros fichajes para preparar su plantilla de cara a competir en Tercera División Andaluza. En este sentido, Jaime Buggato ha sido el elegido para dirigir al primer equipo masculino como entrenador, siendo acompañado por Tati Maldonado como segundo técnico.

A nivel de jugadores, han sido varios los anunciados por el club a través de sus redes sociales. Entre todos, ha destacado el de Daniel Herrera. El 'cañailla' jugó en el Jerez Industrial CF durante la temporada pasada. Sin embargo, este año no ha dudado en bajar dos divisiones para cumplir lo que él ha calificado como “un sueño”.