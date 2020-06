Un contagio por Covid-19 y 22 aislados en el cuartel de Camposoto, en San Fernando

Un suboficial del Ejército de Tierra acuartelado en Camposoto ha dado positivo por Covid-19, según asegura el diario ABC citando a fuentes del Ejército. Un caso positivo en un lugar muy sensible con muchos espacios comunes de convivencia entre personas. A esta hora hay veintidós militares más en aislamiento por haber tenido contacto con este caso positivo que mantiene al personal del cuartel isleño muy preocupado: parte del personal acude a diario a la ciudad de otros puntos de la provincia. A día de hoy no hay alumnos en estas instalaciones por lo que no hay tanta afluencia a las mismas como es habitual.

El caso positivo confirmado ya se encuentra en su domicilio guardando aislamiento al menos durante dos semanas. Parte de los casos bajo investigación también se encuentran guardando cuarentena, parte en sus domicilios y parte en la residencia que existe en el propio cuartel. Desde el Ejercito aseguran que ya se han tomado las medidas oportunas.