La Consejería de Cultura licita las obras del Teatro Romano de Cádiz por más de 3,2 millones de euros

La intervención se centra en la Posada del Mesón y la reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los visitantes del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores. Así, el área arqueológica excavada en las caballerizas de la Posada del Mesón resulta de especial interés por ser un punto donde confluyen distintos espacios del enclave que no son visibles en ningún otro lugar del yacimiento, pues esta zona resulta trascendental para comprender la articulación de la ‘cavea’ con el cuerpo escénico del teatro.

Además, la actuación en la Posada del Mesón amplía la zona de acogida, que hasta ahora tenía unas modestas dimensiones, al tiempo que su configuración en torno a un patio central servirá de punto de encuentro y facilitará la distribución de los flujos de visitas.