Ya se conocen los Reyes Magos de San Fernando 2025

El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de Reyes Magos han dado a conocer a las personas designadas para representar a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, la Estrella y el Cartero Real durante las próximas fiestas navideñas. Una elección que, como cada año, se realiza en reconocimiento a trayectorias personales y profesionales destacadas, así como al compromiso demostrado con la ciudad. La alcaldesa de San Fernando ha subrayado la alegría con la que se realiza este anuncio. “Es una rueda de prensa que una afronta con una enorme felicidad, porque supone trasladar a la ciudadanía la magia que representa encarnar a los Reyes y, además ser transmisora de la emoción que nos han trasladado las personas designadas, una emoción que hemos podido sentir de primera mano”.

Las personas elegidas destacan por sus méritos profesionales, su dedicación social y su comportamiento ejemplar. “Cada año buscamos todos los candidatos y candidatas que les aseguro, son muchísimos más de las opciones que tenemos al final para designar, pues buscar a esas personas, a esas figuras que sean claves y que representen todo lo mejor”, explicó la alcaldesa. La regidora señaló además que quienes viven esta experiencia coinciden en describirla como “inolvidable”. “Incluso quienes al principio pueden mostrarse más escépticos, terminan afirmando que ha sido una de las vivencias más especiales de sus vidas, algo que nunca olvidarán”, añadió.

Una Navidad con novedades

El Ayuntamiento ha anticipado que esta Navidad incluirá novedades relacionadas directamente con las figuras reales. Entre ellas, una nueva estancia donde los niños y niñas podrán vivir una experiencia previa antes de encontrarse con los Reyes Magos. También se reforzará la presencia del Heraldo Real, para que tenga un contacto más cercano y constante con las familias en los días previos a la Cabalgata. “Nos vamos a volcar un año más para que la experiencia de los personajes, de los niños y niñas, de las personas mayores y de toda la ciudad sea lo más mágica posible”, aseguró la alcaldesa. “Llevamos meses trabajando con una ilusión incansable y estamos ya preparados para alumbrar nuestra Navidad el próximo 29 de noviembre, hasta culminar el 6 de enero”.

El Ayuntamiento realizó este año las comunicaciones oficiales a través de videollamadas, lo que permitió contactar a los designados en diferentes momentos de su vida diaria, desde centros de trabajo hasta aeropuertos o sus propios hogares. La alcaldesa destacó el carácter “espontáneo y entrañable” de estos encuentros, que permitieron compartir “instantes de gran felicidad”.

Por su parte, Juan Fernández, presidente de la Asociación de Reyes Magos dio a conocer las personas encargadas de representar a los reyes. Así el Rey Melchor será Manuel Antonio García Gómez; Gaspar será representado por Alberto Cervantes Sánchez; Baltasar por José Antonio Sirviente Prius ‘el Churre’. La luz que guiará su camino, nuestra Estrella de Oriente, será Charo Benítez Alfaro. Y el encargado de anunciar la magia y recoger las cartas de los niños y niñas, el Heraldo Real, será Javier Padillo Cabrera. “Quiero trasladar mi enhorabuena a las personas designadas, y mi agradecimiento tanto al Ayuntamiento, alcaldesa, concejala de Fiestas, como a mis compañeros de la Asociación de Reyes Magos”, comentó Fernández.

Con este anuncio, San Fernando da el primer paso hacia una Navidad llena de emoción, tradición y convivencia, reafirmando su apuesta por mantener viva la ilusión que caracteriza estas fechas.