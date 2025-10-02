‘Conoce y embárcate’ muestra a la población joven la riqueza del litoral gaditano y el oficio de la pesca artesanal

El IES Drago de Cádiz es el escenario de la exposición ‘Conoce y embárcate’, una muestra para dar a conocer el sector de la pesca artesanal en la comunidad educativa, organizada por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la Junta de Andalucía. El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio; el técnico de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, José Carlos Escaleras; y la directora del IES Drago María José Albarrán, han sido los encargados de inaugurar esta exposición, que tras finalizar su estancia en Cádiz, recalará también en Arcos, Jerez de la Frontera, Olvera y Ubrique.

En su intervención, Vidal ha hecho hincapié en la importancia que desde la Diputación de Cádiz se da al sector primario y, en concreto, al relacionado con la pesca artesanal, una actividad milenaria en la provincia, beneficiada por la riqueza y diversidad del litoral gaditano pero que, en los últimos años, afronta graves problemas derivados de la crisis climática, la falta de relevo generacional o “incluso el desconocimiento de la propia realidad de los pescadores”. Por eso, “es fundamental que se conozca la realidad de lo que está sufriendo el mundo de la pesca y lo que sufren las diferentes cofradías que existen”. De ahí la necesidad de intentar generar un “vínculo” entre el sector y la ciudadanía. “Cádiz es una provincia costera que vive del mar, que tiene que vivir del mar, pero tenemos que hacer que se conozca cada vez más y mejor. Y la mejor forma de hacerlo es creando programas de este tipo, trayéndolos a centros escolares y que las instituciones colaboren”.

Una campaña para acercar la mar a la juventud

La exposición ‘Conoce y embárcate’ consta de una serie de expositores informativos y un audiovisual que acercan la realidad de la pesca artesanal y la riqueza del litoral gaditano a la población juvenil, al tiempo que se fomenta el consumo de pescado fresco. La muestra estará disponible en el Drago hasta el 14 de octubre.

Los institutos de Enseñanza Secundaria Alminares de Arcos de la Frontera (a partir del 15 de octubre); Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (29 de octubre); Coloma de Jerez de la Frontera (11 de noviembre) y Sierra de Líjar de Olvera (25 de noviembre) también acogerán la muestra.