El Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz solicita realizar paros parciales

A falta de autorizarlo la autoridad laboral habrá paros parciales del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz en noviembre y diciembre, en respuesta a los "incumplimientos de Óbolo" y "las mentiras" del Ayuntamiento de Cádiz. Los paros serían convocados el último jueves de noviembre, día 27 y el 4 de diciembre, primer jueves de diciembre. Durarían entre tres y cuatro horas.

Lo ha explicado Manolo Tejero, miembro del comité de empresa de ayuda a domicilio de Cádiz en una entrevista en Onda Cero tras la sonora protesta protagonizada hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz donde incluso ha obligado a suspender durante unos minutos la sesión. Los miembros de la oposición han abandonado el salón de plenos invitados por las trabajadoras del servicio.