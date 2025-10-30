Entrevista en Más de Uno

El Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz solicita realizar paros parciales

Manolo Tejero, del comité de empresa de ayuda a domicilio ha hablado en Onda Cero y ha recordado que no se avanza en sus reivindicaciones.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

A falta de autorizarlo la autoridad laboral habrá paros parciales del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz en noviembre y diciembre, en respuesta a los "incumplimientos de Óbolo" y "las mentiras" del Ayuntamiento de Cádiz. Los paros serían convocados el último jueves de noviembre, día 27 y el 4 de diciembre, primer jueves de diciembre. Durarían entre tres y cuatro horas.

Lo ha explicado Manolo Tejero, miembro del comité de empresa de ayuda a domicilio de Cádiz en una entrevista en Onda Cero tras la sonora protesta protagonizada hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz donde incluso ha obligado a suspender durante unos minutos la sesión. Los miembros de la oposición han abandonado el salón de plenos invitados por las trabajadoras del servicio.

