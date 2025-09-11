Comienzan las obras del nuevo estadio municipal de atletismo de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha celebrado el acto de inauguración de las obras del que será el nuevo Estadio Municipal de Atletismo en Camposoto, una infraestructura demandada por la comunidad atlética y que ha marcado el inicio de una nueva etapa para el deporte en la ciudad. El acto ha reunido a la alcaldesa de San Fernando, miembros del Gobierno local, representantes de la empresa constructora Asfaltos Garrucho SA, del estudio de arquitectura Técnicas Gades, federaciones vecinales, y numerosos clubes deportivos y atletas de la ciudad. La alcaldesa ha agradecido a todos su presencia y ha subrayado que el acto supone “dar inicio a un proyecto que ha respondido al compromiso de este gobierno con el deporte, con los clubes y con la ciudadanía”.

La alcaldesa ha recordado que llegar hasta aquí “no ha sido sencillo, pero con esfuerzo y compromiso hemos logrado ponerlo en marcha y hoy hemos demostrado que la ciudad ha sabido avanzar hacia un futuro con instalaciones de primer nivel”. Durante su intervención, la regidora ha puesto en valor la elección del emplazamiento, una parcela de más de 58.000 metros cuadrados situada en Camposoto, junto al Parque Natural Bahía de Cádiz y próxima a otros equipamientos deportivos, como el Gómez Castro o el Campo de Hockey Pablo Negre. Se trata de uno de los suelos de desarrollo “más potentes que tenía San Fernando”, ubicado en el entorno del Parque Natural, próximo a los senderos y al río Arillo, “y que permite acceder con facilidad a otro de los espacios más emblemáticos, como es la playa de Camposoto”.

El nuevo estadio de atletismo se ha planteado como uno de esos equipamientos deportivos de alto nivel a los que el equipo de Gobierno se había comprometido durante este mandato. Tal y como ha recordado, se anunció desde el inicio que esta etapa de gobierno sería la del impulso de grandes infraestructuras deportivas en San Fernando.