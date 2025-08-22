La ciudad de El Puerto ya supera los 90.000 habitantes

La ciudad de El Puerto de Santa María ha superado oficialmente la barrera de los 90.000 habitantes, alcanzando una cifra de 90.423 personas empadronadas, según los últimos datos oficiales publicados. Este crecimiento poblacional supone un hito histórico y real en la consolidación de El Puerto como una de las grandes ciudades de Andalucía.

Un incremento de la población que va en consonancia con la mejora de los indicadores socioeconómicos de la ciudad. El Puerto cuenta hoy con 29.420 personas empleadas, lo que supone un crecimiento del 2,1% interanual. De ellas, 24.873 son asalariadas, con una subida del 2,5% respecto al año anterior, a la que se suman 4.543 autónomos, la mayor cifra de toda la historia. También destaca la notable bajada del desempleo, con 7.365 personas en paro, lo que representa una caída del 5,6%, situando la tasa de desempleo en el 12,3%, la cifra más baja desde 2008.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha valorado este nuevo dato histórico como “una gran noticia que reafirma el trabajo bien hecho y el rumbo que estamos siguiendo para hacer de El Puerto una ciudad de oportunidades, de progreso y de orgullo para todos”.