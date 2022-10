Chiclana duplica el limpiado en las barriadas y retoma los baldeos durante el fin de semana

La Junta General de Chiclana Natural ha aprobado esta mañana la propuesta para la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria en el municipio, que supondrá una recuperación de dicho servicio tras los recortes efectuadas por el Gobierno del PP en 2013. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y al delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero. De esta forma, la ampliación del servicio, que será una realidad en dos meses, llevará consigo que la inversión anual pase de los 2,45 millones actuales a los 4,3 millones de euros. “Hoy venimos a dar una feliz noticia para la ciudad, porque esta mañana la Junta General de Chiclana Natural ha dado el visto bueno al nuevo contrato del servicio de limpieza que, tras una próxima reunión, se adjudica definitivamente”, ha comentado el alcalde, quien ha explicado que “así pasamos de un periodo en el que, con el Gobierno del PP, se redujo la limpieza viaria en Chiclana, que intentamos ampliar, pero no pudimos hacerlo, a un nuevo contrato tras una licitación pública y que retoma los servicios suprimidos”. “Así, el PP durante su etapa en el Gobierno quiso ahorrar económicamente, pero a base de no limpiar la ciudad, es decir, de recortar los servicios públicos”, ha incidido José María Román, quien ha aclarado que “esta medida se hizo por una petición expresa del Gobierno de entonces a la empresa adjudicataria”.

De esta forma, salvo el centro de la ciudad, el resto de la misma vio mermado el servicio, pasando del barrido a diario a días alternos, por lo que una semana se limpia tres veces y la siguiente solo dos. Además, el barrido mecánico en turno de noche se redujo de cinco a dos días por semana y el baldeo mecánico de calzadas con cisterna se suprimió íntegramente, al igual que sucedió con el servicio de barrido mecánico durante los fines de semana, que incluía un peón de barrido manual. “Esto supuso una pérdida en la calidad de la limpieza de la ciudad en general”, ha lamentado. “Ahora, con este nuevo contrato, retomamos la limpieza diaria de toda la ciudad, no solo del centro, sino también de las barriadas, con un incremento notable de maquinaria nueva, así como de personal”, ha resaltado José María Román, quien ha añadido que “el porcentaje del crecimiento en la inversión es del 75 por ciento respecto al contrato actual”. De esta forma, se adquirirán 47 nuevos vehículos de limpieza, tres barredoras, dos camiones cisterna, dos vehículos auxiliares y triciclos para el traslado del personal. “Así pues, vamos a dejar atrás como un mal sueño esa decisión política del Partido Popular de no generar un barrido y baldeo diario en Chiclana y reducir los costes a base de reducir servicios, lo cual ha llevado a que nos trasladen distintas quejas porque no podíamos ampliar el contrato y atender como se merecen las barriadas”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “en dos meses esperemos que este nuevo contrato ya esté en servicio para toda la ciudad y podamos tener una Chiclana más limpia”.

Por su parte, Roberto Palmero también ha mostrado su satisfacción por la consecución de un largo proceso para la adjudicación de este nuevo contrato, que se ha prolongado durante el actual periodo corporativo. “Obviamente, cada vez que nos reuníamos con los vecinos y visitábamos las barriadas, nos trasladaban la necesidad de ampliar el servicio de limpieza viaria tras los recortes del PP, pero no hemos podido ampliar el contrato porque así no nos lo permitía la Ley”, ha explicado el delegado de Medio Ambiente, quien ha lamentado que “el PP, que hizo estos recortes y que provocó que no se limpiara la ciudad en condiciones, ahora nos viene exigiendo que limpiemos más la ciudad”. “Ya está el trabajo hecho, porque no solo hablamos de este nuevo contrato, sino que además viene de la mano de un nuevo convenio con los trabajadores para mejorar sus condiciones y se le dé estabilidad laboral”, ha manifestado Roberto Palmero, quien ha añadido que “no solo devolvemos a la ciudad los servicios que el PP quitó, sino que también se cubre la ampliación de la ciudad en el futuro”. “Y esto se suma al nuevo contrato que estamos licitando para el servicio de limpieza en la zona de la playa, en el que también duplicamos el servicio”, ha finalizado.