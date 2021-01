Chiclana conmemorará la creación de Novo Sancti Petri, "el mejor resort de España"

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este martes la constitución del comité organizador del 30 aniversario de la urbanización Novo Sancti Petri, "el mejor resort de España", cuya primera reunión se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, así como por videoconferencia. En este sentido, a lo largo del presente año se llevarán a cabo distintas actividades para conmemorar esta efemérides, mientras que los actos principales se concentrarán en el mes de mayo, coincidiendo con el 30 aniversario de la inauguración del primer hotel en el Novo Sancti Petri, el Royal Al Andalus Golf.

Así, una de las primeras acciones previa a la constitución del comité organizador ha sido el envío de cartas para la constitución del comité de honor. En este sentido, se ha remitido invitación para formar parte de este comité de honor a la Casa Real, con el objetivo de que sea presidido por su Majestad Felipe VI; al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; a la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García; a Juan Llull, Hijo Predilecto de la ciudad y presidente de Hipotels; a Javier Ballesteros, Presidente Fundación Seve Ballesteros; y a Salvador Moll Lorca, hijo de Kaime Moll, impulsor de la urbanización Novo Sancti Petri.

“El 1 de mayo de 1991 se inauguró el primer hotel de Novo Sancti Petri y comenzó una nueva etapa muy potente para el turismo en Chiclana. Estos 30 años merecen la pena celebrarlos por todo lo que ha supuesto en materia de empleo y de vida para Chiclana, además de porque tenemos el mejor resort de España”, ha expresado el alcalde de Chiclana, quien ha recalcado que “el modelo turístico y de campos de golf es un ejemplo de turismo sostenible y que no ha sido superado por otras actuaciones posteriores”.

Asimismo, José María Román ha resaltado que, “después de un verano atípico como el de 2020, en el que nuestro destino aguantó bien la crisis con una ocupación de entorno al 70 por ciento, frente a otros destinos con ocupaciones por debajo del 30 por ciento, ahora hace falta un revulsivo, ya que al actual mala situación pasará y llegaremos a un verano seguro y en la normalidad que supone el avance de la vacuna”. “Por eso, queremos aprovechar estos 30 años del primer hotel en el Novo Sancti Petri para lanzar de nuevo todo lo que supone el espacio turístico del Destino Chiclana”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “llevaremos a cabo reconocimientos a diferentes personas que han tenido que ver con todo lo que es Novo Sancti Petri y propondré un reconocimiento especial a título póstumo a Jaime Moll, alma máter de todo este proyecto, que supuso una inversión de unos 20.000 millones de pesetas de entonces”.

Por su parte, José Ruiz, director del hotel Royal Andalus Golf en 1991 y actual director general de Hipotels en Andalucía Occidental, ha recordado que “hace 30 años entré en el despacho del alcalde, José de Mier, para presentarme como director del hotel Royal Al Andalus Golf cuando en el Novo no existía prácticamente nada, porque aún se estaba construyendo este hotel y el Costa Golf”. “Chiclana tenía entre 45.000 y 48.000 habitantes y había un paro bestial y, sin embargo ahora, al margen de la pandemia, hemos llegado a tener un paro técnico y rondamos ya los 90.000 habitantes”, ha comparado Ruiz, quien ha recalcado que “el turismo ha sido una pieza fundamental para esta ciudad”.

Finalmente, Daniel Berrocal, actual responsable de la cadena Iberostar en Chiclana y botones del hotel Royal Al Andalus Golf a mediados de los años 90, ha recordado que “en aquella época había dos o tres hoteles y siempre decía que me gustaría desarrollarme profesionalmente hasta dirigir alguno de ellos, cuestión que se ha cumplido”. “Por mi trabajo, he recorrido muchísimas zonas turísticas y vemos cómo Novo Sancti Petri se ha convertido en un referente turístico, no solo en España, sino a nivel internacional”, ha asegurado Berrocal, quien ha añadido que “esto ha sido posible por la calidad de la planta hotelera, la calidad de los servicios que ofrecemos, la oferta deportiva y la localización”.

“Todos los condicionantes mencionados anteriormente han contribuido para que tengamos un turismo de calidad, logrando estar junto a Ibiza y Marbella en los destinos con mayores gastos por cliente de España”, ha resaltado el responsable de la cadena Iberostar en Chiclana, quien ha añadido que “debemos seguir apostando por lo que tenemos, ya que estoy seguro que, pese a la actual situación, volveremos con fuerza en el inicio de la temporada turística”.