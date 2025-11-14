Celebramos en las calles de El Puerto con nuestros oyentes los 35 años de la historia de Onda Cero

Onda Cero cumple este mes de noviembre 35 años de información veraz, de pluralidad y de compromiso con nuestra audiencia. Una radio pegada a la calle que tiene clara su prioridad de contar la vida con sus protagonistas: la Bahía de Cádiz. Los y las profesionales de la radio de Atresmedia tenemos una clara vocación de servicio público y por ello, este próximo 19 de noviembre salimos a la calle para celebrarlo.

Será un programa muy especial de Más de Uno Bahía de Cádiz en directo desde la Plaza de España de El Puerto de Santa María, con la Iglesia Mayor Prioral de fondo y con las historias de los y las oyentes de la radio que confían cada día en Onda Cero para acompañarles en su vida. También es un acto de agradecimiento a empresas e instituciones que nos acompañan y confían en nosotros: este programa se realiza con el patrocinio de APEMSA Aguas del Puerto.

Este especial se enmarca en la acción nacional de aniversario de Onda Cero Radio donde, desde la calle, la radio de Atresmedia reforzará su compromiso con la información de cercanía.