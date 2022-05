Cádiz ya tiene cartel del Carnaval 2022

La obra Operación Carnaval Caleta: más vale tarde que nunca ha sido elegida como cartel oficial del Carnaval de Cádiz 2022. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes 6 de mayo el fallo de la comisión seleccionadora, que ha escogido la obra realizada por Pablo Fernández-Pujol Algarín. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, se ha mostrado satisfecha con la elección pues “el cartel, además de tener una calidad artística incuestionable, creemos que cumple muy bien con los requisitos o principios que entendemos que un elemento así debe tener. El cartel del Carnaval o de cualquier fiesta de interés turístico internacional o que promocione una fiesta más allá de lo local tiene que tener una mirada hacia fuera. Y este cartel, aunque aglutina elementos identificables y reconocibles del ámbito local, no pierde de vista esa intención de contar hacia fuera una realidad”.Además, la edil ha destacado que el autor “ha tenido en cuenta el contexto tan excepcional y la coyuntura que vive este Carnaval de manera única al celebrarse fuera de su fecha tradicional. Entendemos que es algo histórico, que esperemos que no vuelva a repetirse, y es interesante que quede también reflejada la curiosidad histórica del Carnaval 2022 que se celebra en junio. Entendemos que también ha sido valorado por la ciudadanía y por el jurado como algo importante”.

Finalmente, Cazalilla también valora que el cartel “utilice la propia ironía, tan característica de nuestra fiesta y de nuestro humor, de manera muy fina, inteligente y sutil. En la obra puede verse esa resignación y esas ganas de Carnaval a pesar de todo”. El autor del cartel ganador, que ha asistido a la presentación ante los medios por vía telemática, ha agradecido la elección y ha explicado que su inspiración ha sido “este Carnaval atípico, que se celebra en las circunstancias que ya todos conocemos en el mes de junio. Y pensando en junio lo primero que me viene a la cabeza es la playa de La Caleta, con el Castillo de San Sebastián diluida al fondo”. En cuanto al apartado técnico, Pablo Fernández-Pujol, licenciado en Bellas Artes, detalla que el cartel “está trabajado en acuarela, con un par de retoques digitales que tiene el personaje” que protagoniza la imagen. Además, su idea ha sido “dotar de toda la luz posible al cartel, pues me gustaba la idea de que fuera un cartel luminoso”. Operación Carnaval Caleta quedó en tercera posición en la votación popular llevada a cabo entre el 29 de abril y el 4 de mayo. La primera clasificada, Carnaval, ilumíname, fue descalificada al especificar las bases que el autor, que en este caso es menor de edad, debe tener “plena capacidad jurídica y de obrar”. Mascarillada, que quedó en segunda posición, tampoco ha podido ser seleccionada al no contar con toda la documentación requerida en la apertura del sobre durante el proceso final. Ambas situaciones suponían un incumplimiento específico de las bases del Concurso y así lo han confirmado tanto el Jurado como el Secretario General del Ayuntamiento.