Cádiz presenta las actividades organizadas por la regata Globe 40

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la llegada a la ciudad de la Regata Globe 40, la cual supondrá el inicio de una serie de actividades que podrán disfrutar los ciudadanos de manera, totalmente, gratuita. Concretamente, estarán ubicadas en el Paseo de Astilleros, el Parque Celestino Mutis y el auditorio Costa Rica, entre otros sitios. Todas ellas, darán comienzo el próximo seis de septiembre, con la inauguración de la Race Village, con eventos como el concierto de La Báskula o la artista flamenca Anabel Rivera.

Por otra parte, entres los días siete y doce habrán actuaciones carnavalescas, con la presencia de agrupaciones de la cantera, "El Gallinero", "El Cementerio", "Ku Klux Klan Klan", así como del monologuista gaditano Manolo Morera. En este sentido, los presentes podrán disfrutar de exhibiciones organizadas por la Guardia Civil y el Parque de Bomberos, un concurso de pintura rápida y animaciones teatralizadas a cargo de Animarte.

Finalmente, el 14 de septiembre tendrá lugar la gran salida de la Regata, aunque el día anterior tendrá lugar la celebración del espectáculo de drones 'Oceános'. La teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Turismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha declarado que el objetivo principal es "atraer a la ciudadanía y que pueda disfrutar de esta gran fiesta de vela".