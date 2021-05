Cádiz organiza un certamen literario en apoyo a las librerías de la ciudad

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de Cultura, ha organizado un certamen literario con motivo de la celebración de la 36 edición de la Feria del Libro, que se celebrará del 2 al 11 de julio y que estará dedicada a la candidatura al X Congreso de la Lengua Española. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha señalado que esta II edición del certamen literario responde, al igual que la anterior, al doble objetivo de “fomentar la lectura y la creatividad artística literaria y de apoyar al sector de las librerías de la ciudad, ya que los premios consisten en lotes de libros que se adquirirán de forma equitativa en las diferentes tiendas”.

La edil resalta la “muy buena acogida” que tuvo esta iniciativa el pasado año y espera que se repita en esta ocasión. Al hilo, recuerda que el certamen consta de “diferentes categorías, tanto por edades como por temática, abarcando así al mayor público posible, por lo que estamos incentivando no sólo la creación literaria, sino también la aparición de nuevos escritores y escritoras”. La iniciativa engloba cuatro categorías diferentes de participación: Cuento, Cuento Juvenil, Poesía y Microteatro. Podrá participar cualquier persona con independencia de su lugar de nacimiento o de residencia. Para participar en la categoría de Cuento Juvenil las personas participantes deberán tener una edad inferior a los 17 años. Las personas ganadoras o finalistas deberán acreditar los requisitos específicos que se establecen para cada una de las categorías como condición necesaria para poder optar al premio.

Los textos deberán estar escritos íntegramente en español.

La extensión de los trabajos será de un mínimo de 3 folios (en formato DIN-A4), y un máximo de 6, a doble espacio, en formato vertical y con dos centímetros de espacio en márgenes tanto a izquierda y derecha, como arriba y abajo del texto. El tipo de letra será Times New Roman, cuerpo 12. Quedarán excluidos aquellos textos que no se atengan a lo especificado en los apartados anteriores, así como aquellos que contengan faltas de ortografía. Los textos no deben haber sido publicados, ni premiados en ningún otro concurso. La persona autora del relato se hace responsable mediante declaración jurada (en el caso de menores de edad será el padre, madre y/o tutor/a) que la obra presentada al concurso, especificando el título, no es copia, adaptación, ni modificación de obra ajena. La Fundación Municipal de Cultura de Cádiz se exime de cualquier tipo de responsabilidad que se derive del incumplimiento por parte de las personas participantes de la normativa en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.

El plazo de presentación de solicitudes de participación está abierto desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2021, ambos incluidos. Las personas participantes deben remitir la documentación solicitada por la organización de la siguiente manera a la dirección de correo electrónico concurso.feriadellibro@cadiz.es. Para las categorías de Cuento, Poesía y Microteatro se deberá acompañar un archivo con el seudónimo (el sobrenombre utilizado por cada autor), el título de la obra y el texto de la obra en Word con las especificaciones descritas en el punto 1 de las bases. (Ej.: POESIA ARCHIVO 1). Y en la categoría Cuento Juvenil se deberá enviar un archivo con el título de la obra, seudónimo, nombre del autor, dirección, número de DNI o pasaporte, teléfono de contacto, correo electrónico, currículum del autor (máximo 10 líneas). Ej.: Cuento juvenil Archivo 2)

Al correo electrónico además de ARCHIVO 1 y ARCHIVO 2 deberá de adjuntarse la documentación que a continuación se detalla en archivo independiente.

Para las categorías Cuento, Poesía y Microteatro se deberá enviar la solicitud de participación y declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, copia del DNI, NIE o pasaporte y autorización en materia de protección de datos debidamente firmada. Para la categoría Cuento Juvenil, los/las participantes menores de edad deberán de aportar la autorización de participación debidamente cumplimentada y firmada, copia del DNI, NIE o pasaporte del padre/madre/tutor-a y autorización en materia de protección de datos. La Fundación Municipal de Cultura de Cádiz mantendrá contacto con los autores/as a través del correo electrónico anteriormente indicado a los efectos de notificar la recepción del envío, así como para comunicar la celebración del acto de entrega de premios.

El jurado estará compuesto por agentes activos del sector del libro de Cádiz designados por la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y podrá conceder los premios y menciones que considere oportuno o declarar desierto el premio. La Fundación Municipal de Cultura de Cádiz dará a conocer el fallo del Jurado en la ceremonia de entrega de premios que tendrá carácter público. El fallo del jurado será inapelable.