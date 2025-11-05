El PP de Cádiz cree que los presupuestos de la Junta son "inéditos" y "se comprometen con la provincia"

El PP de Cádiz ha defendido los presupuestos andaluces para el próximo año, “unos presupuestos inéditos, con una inversión histórica de más de 51 mil millones de euros, y que se comprometen con la provincia de Cádiz “, ha afirmado Ana Mestre que ha comparecido en rueda de prensa junto a las parlamentarias Pilar Pintor, M ª José de Alba, Ascen Hita y Susana González.

Mestre ha incidido en que Cádiz cuenta con una inversión récord de 534 millones de euros, un 17.3% más que en el presupuesto del año anterior, y suponen una apuesta firme por el desarrollo y la modernización de la provincia. “Son unos presupuestos que mejoran la calidad de vida de los gaditanos; se dan respuestas y refuerzan los servicios públicos esenciales, bajan impuestos e impulsan obras esenciales para el desarrollo de nuestra provincia”.

La parlamentaria ha destacado “la transparencia al rigor y estabilidad del gobierno de Juanma Moreno que cumple con los gaditanos y pone nombre y apellidos a sus compromisos”. Y frente a ello, ha puesto de manifiesto que “el Gobierno de España y el PSOE no pueden decir lo mismo porque simplemente sus presupuestos ni siquiera existen”. Por ello, ha criticado la “demagogia socialista porque ante quienes trabajamos, cumplimos la palabra y nos preocupamos por mejorar la vida de los gaditanos, ellos sólo piensan en poner piedras en el camino”.