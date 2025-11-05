En Cádiz

El PP de Cádiz cree que los presupuestos de la Junta son "inéditos" y "se comprometen con la provincia"

Ana Mestre afirma que las cuentas del gobierno andaluz incluyen, con nombre y apellidos, inversiones claves para la modernización y desarrollo de Cádiz

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El PP de Cádiz ha defendido los presupuestos andaluces para el próximo año, “unos presupuestos inéditos, con una inversión histórica de más de 51 mil millones de euros, y que se comprometen con la provincia de Cádiz “, ha afirmado Ana Mestre que ha comparecido en rueda de prensa junto a las parlamentarias Pilar Pintor, M ª José de Alba, Ascen Hita y Susana González.

Mestre ha incidido en que Cádiz cuenta con una inversión récord de 534 millones de euros, un 17.3% más que en el presupuesto del año anterior, y suponen una apuesta firme por el desarrollo y la modernización de la provincia. “Son unos presupuestos que mejoran la calidad de vida de los gaditanos; se dan respuestas y refuerzan los servicios públicos esenciales, bajan impuestos e impulsan obras esenciales para el desarrollo de nuestra provincia”.

La parlamentaria ha destacado “la transparencia al rigor y estabilidad del gobierno de Juanma Moreno que cumple con los gaditanos y pone nombre y apellidos a sus compromisos”. Y frente a ello, ha puesto de manifiesto que “el Gobierno de España y el PSOE no pueden decir lo mismo porque simplemente sus presupuestos ni siquiera existen”. Por ello, ha criticado la “demagogia socialista porque ante quienes trabajamos, cumplimos la palabra y nos preocupamos por mejorar la vida de los gaditanos, ellos sólo piensan en poner piedras en el camino”.

