Entrevista en Más de Uno

El PP de Cádiz celebra la nueva bajada de impuestos del gobierno andaluz

Ana Mestre defiende que Andalucía "ha dejado de ser un infierno fiscal gracias a las siete rebajas aplicadas por el gobierno del Partido Popular".

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La diputada autonómica y vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, ha defendido los “efectos positivos para las familias gaditanas” de la séptima bajada de impuestos aprobada por el Gobierno andaluz, que incorpora nuevas deducciones en materia de alquiler de vivienda, alimentos para celíacos, práctica deportiva y gastos veterinarios, lo que se traducirá en un ahorro anual de 1000 millones de euros.

Mestre ha defendido que se trata de unas rebajas fiscales de las que “se van a poder beneficiar un gran mayoría de gaditanos porque van dirigidas a perfiles muy dispares de la sociedad y atiende a realidades sociales muy distintas porque Juanma Moreno gobierna para todos y , por ello rompe el mantra del PSOE de que se beneficia a los ricos”.

Para la parlamentaria “detrás de la política de rebajas fiscales está la modernización de nuestra tierra, el progreso, la generación de oportunidades haciendo una tierra atractiva para vivir en ella y atractiva para invertir en ella y sin lugar a dudas está una mejora calidad de vida para las familias de Cádiz y Andalucía. Una vez más el gobierno de Juanma Moreno demuestra que sensible y que quiere hacer de nuestra tierra una tierra donde se viva mejor y hacernos a los gaditanos la vida un poquito más fácil”.

