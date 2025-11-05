Cádiz acogerá el 23 de noviembre la XI Carrera Cádiz en Marcha Contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Española Contra el Cáncer han presentado este lunes la XI Carrera Cádiz en Marcha Contra el Cáncer, que se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre. En el acto han estado presentes la presidenta provincial de la asociación, Laura Bahamonde García, así como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero. Con anterioridad, la entidad ha hecho entrega al alcalde de la ciudad, Bruno García, del dorsal número cuatro de la carrera.

La asociación busca superar este año el récord de participación y reunir a más de cinco mil personas en esta cita que se desarrollará a partir de las 10.30 horas desde la Plaza de La Estrella, junto a la playa de Santa María del Mar. El recorrido serán siete kilómetros, que se podrán recorrer corriendo o andando. La prueba tiene un carácter lúdico deportivo y no competitivo y está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar contra el cáncer.

Las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta el mismo domingo de la carrera, a través de la dirección [[LINK:EXTERNO|||https://www.rockthesport.com/es/evento/xi-en-marcha-contra-el-cancer-cadiz-/inscripcion/selecciona-tarifa?utm_source=rockthesport&utm_medium=calendar&utm_campaign=rts-calendar-free-promo|||https://www.rockthesport.com/es/evento/xi-en-marcha-contra-el-cancer-cadiz-/inscripcion/selecciona-tarifa?utm_source=rockthesport&utm_medium=calendar&utm_campaign=rts-calendar-free-promo]] o de forma presencial en la sede de la entidad, en la calle Segismundo Moret, 2D, o bien en El Corte Inglés de Cádiz, en la planta de Deportes. Este año también habrá un punto de inscripción en San Fernando, en la sede de la asociación en la localidad isleña, situada en la calle Real, 131. El precio es de 10 euros para adultos y 5 para menores de 12 años. Los inscritos serán obsequiados con una camiseta conmemorativa.