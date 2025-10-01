Barbate rinde homenaje a la ternera ecológica de la Sierra del Retín en su segunda ruta gastronómica

Comienzan la segunda Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín, organizada por la Delegación de Ganadería y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barbate. Y lo hace tras el éxito del showcooking protagonizado por el chef Juan Antonio Vaca Lagostena, de Caníbal, en plena Sierra del Retín. La cita gastronómica ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la hostelería y colaboradores en un entorno único, que ha abierto por primera vez sus puertas a un evento gastronómico, poniendo en valor la excelencia de la ternera ecológica de Barbate.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Miguel Molina; la primera teniente de alcalde y diputada provincial, Ana Moreno; la delegada de Ganadería y Medio Ambiente, Gema Rivera; y el segundo teniente de alcalde, Juan Miguel Muñoz; además de hosteleros locales, de Miguel Ángel Butrón de Cárnicas Butrón, empresa comercializadora de la carne de ternera ecológica de la Sierra del Retín, personal del CARS, ganaderos y medios de comunicación, entre otros.

Durante la jornada, los asistentes participaron en la Ruta de Trazabilidad, dirigida por la Consultora Trafalgar, para conocer de primera mano el sistema de ganadería extensiva ecológica que se desarrolla en el Retín, ejemplo de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y calidad en la producción. La delegada de Ganadería y Medio Ambiente, Gema Rivera, ha destacado que “este evento supone un hito para Barbate, al ser la primera vez que el Campo de Adiestramiento del Retín abre sus puertas para una cita gastronómica de este nivel, en la que la ternera ecológica ha brillado como producto de calidad y se ha reforzado la unión entre naturaleza, ganadería y desarrollo económico local”.