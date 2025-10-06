El Ayuntamiento de El Puerto prosigue con la limpieza de imbornales

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de Apemsa, refuerza estos días las labores de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y de los más de 15.000 imbornales de la ciudad, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar el correcto funcionamiento del sistema ante la llegada de la temporada de lluvias.

La red de saneamiento de la ciudad cuenta con una extensión de más de 350 kilómetros, que se mantiene de forma preventiva y periódica durante todo el año, no solo en otoño. Para llevar a cabo esta labor, Apemsa dispone de una flota de siete vehículos especializados, de los cuales tres trabajan de manera exclusiva en la limpieza de redes, cubriendo mensualmente entre 15 y 16 kilómetros, mientras que los otros cuatro se dedican a la limpieza de imbornales y acometidas, alcanzando cada mes alrededor de 1.500 imbornales y entre 7.000 y 8.000 metros de acometidas.

Los equipos de Apemsa utilizan camiones de saneamiento dotados de sistemas avanzados, como bombas de presión de hasta 9.000 litros, equipos de reciclado de agua y cámaras de televisión para la inspección de tuberías. Estos recursos técnicos permiten optimizar los trabajos de limpieza y mantenimiento, reforzando la capacidad de respuesta del servicio municipal ante episodios de lluvias intensas. El Ayuntamiento recuerda que, además de las limpiezas preventivas y periódicas que se llevan a cabo a lo largo del año, en estas fechas se intensifican las actuaciones en los puntos más sensibles de la ciudad, con el fin de prevenir posibles incidencias y reducir el riesgo de inundaciones.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que, en caso de detectar cualquier incidencia relacionada con la red de saneamiento o alcantarillado, se encuentra disponible el teléfono gratuito de Apemsa, 900 494 100, operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año.