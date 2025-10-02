El Ayuntamiento de Tarifa muestra su apoyo a la ILP que pide compensaciones a Barbate por el uso militar de la Sierra del Retín

El Ayuntamiento de Tarifa se ha sumado al apoyo institucional a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el Ayuntamiento de Barbate para solicitar compensaciones por la ocupación y uso del Campo de Adiestramiento Militar de la Sierra del Retín. Con esta adhesión, Tarifa se suma a respaldar esta propuesta en Pleno, tras los Ayuntamientos de Conil y Medina Sidonia. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha querido expresar públicamente su agradecimiento al Ayuntamiento de Tarifa, declarando que “gestos como este reafirman que no estamos solos en esta reivindicación legítima”. “Barbate lleva décadas asumiendo limitaciones que condicionan nuestro crecimiento, sin recibir compensación alguna; no pedimos privilegios, pedimos justicia, y con el apoyo de otros municipios, estamos más cerca de conseguirlo”, ha añadido Molina.

Asimismo, el regidor barbateño ha reiterado su llamamiento al resto de ayuntamientos, invitando “a todos los municipios a que comprendan esta realidad y se sumen a esta ILP, porque defender a Barbate es también defender el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades en nuestra provincia”. El Ayuntamiento de Barbate, tras la aprobación unánime en Pleno de la propuesta de Alcaldía, continúa avanzando en el impulso de esta ILP que busca el reconocimiento de Barbate como municipio de Especial Singularidad y la concesión de compensaciones económicas por las servidumbres militares impuestas desde hace más de cuatro décadas.

La ILP será presentada ante el Parlamento de Andalucía, en virtud de la Ley 5/1988, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. Su objetivo es que el Gobierno de España reconozca la situación singular de Barbate y establezca las compensaciones correspondientes, como ya ocurre con otros municipios que soportan presencia militar en sus territorios. “Con el respaldo de Conil, Medina Sidonia y ahora Tarifa, Barbate da un paso más en su lucha por la justicia territorial y la igualdad de trato institucional”, ha concluido Miguel Molina, quien espera que “en breve se vayan sumando el resto de municipios de la provincia”.