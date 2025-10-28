El Ayuntamiento de San Fernando remodelará el cerramiento del Parque del Oeste

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en su compromiso con la mejora constante del mantenimiento de la infraestructura urbana y con la consolidación de una identidad estética coherente y de calidad para la ciudad. Este esfuerzo, que se ha venido desarrollando en los últimos años, busca que cada actuación en el espacio público contribuya a elevar el nivel urbano, tanto desde el punto de vista funcional como estético, y que las intervenciones realizadas sean duraderas y perduren en el tiempo.

En esta línea, el Gobierno local ha impulsado un importante proyecto de renovación integral del vallado del Parque del Oeste, un espacio verde que se extiende a lo largo de un kilómetro y medio por una de las avenidas más transitadas de San Fernando. Se trata de una actuación significativa dentro de la estrategia de transformación urbana, que se suma a la segunda fase de la remodelación de Pery Junquera, actualmente en marcha y que permitirá la futura ampliación a doble vía.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha explicado que el vallado actual “no está a la altura de la calidad del parque ni de la identidad urbana de la ciudad”. Según ha recordado, “se instaló hace más de veinte años, es de baja calidad y presenta un notable deterioro, por lo que era necesario acometer una renovación completa que pusiera en valor el entorno”. El coste total del proyecto que saldrá a licitación asciende a 1,4 millones de euros. Cabe destacar que el Ayuntamiento cuenta con la financiación asegurada para ejecutar esta intervención, ya que el proyecto está incorporado en la senda presupuestaria “y contamos con partidas específicas en los presupuestos de 2025 y 2026, lo que garantiza su desarrollo”, ha precisado la alcaldesa.

El proyecto técnico está finalizado y en estos días se remitirá al área de licitación para iniciar el proceso administrativo correspondiente, con el objetivo de que las obras puedan comenzar en el próximo año, con un plazo de ejecución aproximado de diez meses.