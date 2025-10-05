El Ayuntamiento de San Fernando redoblará su apuesta por la dinamización navideña

El Ayuntamiento de San Fernando ya trabaja en la tematización y programación de la Navidad de este año. La ciudad volverá a convertirse en un punto de encuentro de visitantes de toda la provincia y de Andalucía, reforzando la imagen que en los últimos años ha sido reconocida por medios nacionales y por el sector turístico.

La Plaza del Rey continuará siendo el gran epicentro navideño, pero este año con una nueva evolución, ya que la decoración de la propia plaza se integrará muchos más en la propia estética cuidada del edificio consistorial que se ha convertido en un símbolo y una imagen icónica.

Así, en el atrio del Ayuntamiento, se instalará un gran elemento escenográfico central de inspiración navideña. Se trata de una pieza de tiovivo ornamental que ocupará los tres arcos centrales de la fachada, con unas dimensiones aproximadas de siete metros de altura. Tres caballos a distintas alturas que contará además con un sistema de iluminación artística diseñado para resaltar cada elemento.

Este conjunto se convertirá en el elemento de mayor impacto visual de la campaña. La fachada se completa con imponentes coronas navideñas de carácter vegetal y una valla decorativa —realizada con elementos ya presentes en el atrio—, todo ello en los clásicos tonos rojos y dorados.

En la plaza se mantendrá el tradicional árbol de Navidad, que durante estos años ha adquirido un especial protagonismo, con una imagen natural, verde, y la decoración tradicional de bolas de navidad, al que se sumarán nuevas piezas decorativas que enriquecerán el entorno y lo vincularán aún más con la fachada del Ayuntamiento.

La casa de Papá Noel, el otro epicentro

Si bien Casa de Papá Noel se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles, con miles de visitantes durante todos los días previos al 24 de diciembre, este año volverá a ser uno de los grandes atractivos para los más pequeños, aunque contará con una novedad: su fachada estará abierta para permitir contemplar el interior.

De esta manera, tanto aquellos que accedan a la misma para la tan demandada foto junto a Papá Noel, como los que paseen por el exterior podrán disfrutar de esta actividad. La casa, que se situará bajo el gran árbol de Navidad podrá ser visitada desde el 5 de diciembre hasta el día 24.