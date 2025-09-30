El Ayuntamiento de San Fernando llevará a los tribunales a Endesa si no soluciona los problemas de tensión en La Almadraba

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado un plazo de 10 días a la compañía eléctrica Endesa para que inicie los trabajos de soterramiento del cableado de media tensión del barrio de La Almadraba y solucionar los problemas de los cortes de suministros. De lo contrario, acudirá a los tribunales como única manera de exigir lo que ya hace un año que se está prolongando injustificadamente.

El Consistorio ha trasladado en diversas reuniones y comunicaciones los graves problemas de suministro eléctrico que padece el barrio, teniendo en cuenta la demora en actuar por parte de Endesa y los graves perjuicios que se están ocasionando, se emprenderá las acciones legales necesarias para defender los derechos de los vecinos y vecinas afectados.

Hay que recordar que la solución técnica planteada por la propia empresa consistía en el soterramiento de la línea de media tensión, una actuación para la que Endesa solicitó al Ayuntamiento ejecutar previamente los trabajos de canalización. El gobierno local cumplió con su compromiso e invirtió 140.000 euros en la ejecución de dichas obras concluidas en verano de 2024, hace ya un año. Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos municipales, la empresa no ha completado la actuación que le corresponde, dejando la intervención inconclusa y manteniendo a los residentes en una situación insostenible.