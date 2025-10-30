El Ayuntamiento de San Fernando dedica a Bienvenido la Gala del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de San Fernando ha celebrado la Mesa del Carnaval, en la que se ha realizado un balance de la pasada fiestacarnavalesca y se avanzaron los preparativos para la próxima edición. Durante el encuentro, se destacó el crecimiento y consolidación de la organización del Carnaval isleño, que se ha convertido en una referencia familiar y cultural, manteniendo su carácter tradicional y creativo. El Carnaval de San Fernando ha vivido en los últimos años un crecimiento extraordinario, reconocido dentro y fuera de la ciudad, fruto del trabajo conjunto de las peñas, las entidades y el Ayuntamiento.

Jesús Bienvenido, el elegido para protagonizar la Gala del Carnaval

Uno de los grandes cambios introducidos en los últimos años ha sido la transformación del tradicional pregón en la actual Gala del Carnaval, un formato más dinámico, participativo y escénico, que ha permitido acercar la fiesta al público de una manera más atractiva y moderna. Este nuevo formato ha sido recibido con gran éxito y se ha consolidado como uno de los actos más esperados del calendario carnavalero isleño. Además, cada edición de la Gala se ha dedicado a una temática o personalidad destacada del Carnaval, rindiendo homenaje a figuras y conceptos que representan la esencia y los valores de esta celebración.

En los últimos años, San Fernando ha dedicado sus galas a figuras tan relevantes como Juan Carlos Aragón o el cuarteto del Gago. En esta edición, la Gala estará dedicada a Bienvenido, uno de los grandes autores de la historia del Carnaval, cuya obra y compromiso social han trascendido fronteras, convirtiéndose en referente a nivel nacional.

Por tanto, Jesús Bienvenido Saucedo será la persona a la que va dedicada la Gran Gala del Carnaval de San Fernando 2026, un evento que marca el comienzo oficial de las celebraciones carnavalescas en la ciudad y que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en la plaza del Carnaval.

Jesús Bienvenido, considerado uno de los grandes referentes del Carnaval de Cádiz contemporáneo, es autor de algunas de las comparsas más recordadas de los últimos años como Los Mendas Lerendas, Los Santos, Los Currelantes, Los Irracionales o Las Ratas. Su nombre está asociado a la poesía, la crítica social y la innovación dentro del mundo del carnaval, además de una amplia trayectoria como músico y creador escénico.