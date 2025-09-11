El Ayuntamiento de El Puerto tiene 'reservados' cinco millones de euros para atender incidencias derivadas de la obra del tanque de tormentas

El alcalde de El Puerto de Santa María, German Beardo, ha anunciado que el ayuntamiento tiene en reserva cinco millones de euros para atender las incidencias derivadas de la construcción del tanque de tormentas que se está realizando en la ciudad y que va a posibilitar esta obra que afirma debería estar finalizada hace más de 30 años.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, dice el regidor portuense que es consciente de las incidencias que están surgiendo en la zona y de la molestia de los vecinos pero asegura que era indispensable actuar en la red de saneamiento y suministro de agua de esta zona. 16 millones de euros de inversión, defiende el regidor portuense, que llegan tarde pero que van a mejorar la eficiencia de la zona y sobre todo va a contribuir a evitar las inundaciones que sufre esta zona.

El nuevo contrato de limpieza, fundamental para los próximos años

El regidor portuense también ha situado la limpieza y el mantenimiento urbano como un reto vital para este nuevo curso, donde se va a dotar al nuevo contrato de mantenimiento urbano de más presupuesto para hacer más obras en más sitios de la ciudad. Sobre el contrato de limpieza el regidor portuense ha asegurado que la nueva maquinaria va a llegar de forma escalonada y va a ser un contrato que va a solventar grandes problemas que tiene la limpieza de El Puerto.

En relación a la tasa turística, ha vuelto a mostrar su posicionamiento para que se active en la ciudad de El Puerto de Santa María ya que dice que "no quiere una ciudad parque temático" sino una ciudad donde los y las portuenses vivan.