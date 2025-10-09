En El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto recupera el Paseo Tina Aguinaco en Malacara

El alcalde Germán Beardo supervisa el avance de las obras de rehabilitación integral que se están ejecutando en la plaza, donde se ha construido un nuevo parque infantil; cumpliendo así su compromiso con todos los residentes de mejorar progresivamente toda la zona

Onda Cero Cádiz

El Puerto |

El parque del Paseo Tina Aguinaco en una foto de archivo
El parque del Paseo Tina Aguinaco en una foto de archivo | Ayuntamiento de El Puerto

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha supervisado las obras de rehabilitación integral que se están ejecutando en la Plaza Tina Aguinaco, en la barriada de Malacara, una actuación de mejora largamente demandada por los vecinos. Durante la visita, el alcalde ha destacado que estas obras permitirán recuperar un espacio completamente deteriorado por las raíces de los árboles y el paso del tiempo, devolviendo a la plaza su funcionalidad y convirtiéndola en un lugar seguro, accesible y agradable para el disfrute de todos los vecinos.

Entre las mejoras, se incluye la instalación de un nuevo parque infantil, pensado para que los niños y las familias puedan disfrutar de momentos de ocio y convivencia en un entorno renovado. Asimismo, se están realizando trabajos de reparación del pavimento, reconstrucción de los alcorques y adecentamiento de la zona, garantizando la seguridad y la estética del espacio público.

“Estamos cumpliendo con una demanda histórica de los vecinos de Malacara, recuperando y mejorando espacios públicos para que nuestra ciudad siga siendo un lugar más habitable, seguro y amable para todos”, ha afirmado el alcalde Germán Beardo durante su visita. El Ayuntamiento recuerda que, mientras duren las obras, el parque ya construido permanecerá vallado por seguridad, y solicita a los vecinos que respeten esta medida hasta la completa finalización de las obras. El parque cuenta con una zona de juegos con elementos adaptados, pensados para garantizar la participación y el disfrute de todos los niños, cumpliendo con la normativa actual en materia de seguridad y accesibilidad infantil.

