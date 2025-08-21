El Ayuntamiento de Puerto Real conmemora la defensa de las libertades durante la Batalla del Trocadero

El Ayuntamiento de Puerto Real organiza la Semana Conmemorativa de la Batalla del Trocadero, con un programa de actividades que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto. La Batalla del Trocadero, acontecida el 31 de agosto de 1823 en Puerto Real, supuso el final del Trienio Liberal y la derrota del constitucionalismo español frente a los Cien Mil Hijos de San Luis. Sin embargo, este episodio histórico debe recordarse como un hito de la defensa de las libertades y de la Constitución de 1812, la célebre Pepa.

Lejos de ensalzar la violencia de una batalla, el Ayuntamiento quiere subrayar la vigencia de aquel espíritu que unió a un pueblo en defensa de sus derechos y contra el absolutismo. “Hubo un tiempo en el que gritar ¡Viva España! significaba derrocar reyes, expulsar ejércitos imperiales o redactar una de las primeras constituciones liberales de la historia. Creemos que es hora de recuperar ese patriotismo popular y colectivo”, señala la concejala de cultura Nazaret Ramírez Ruiz.

Con esta conmemoración, el objetivo es recuperar la memoria histórica y situar a Puerto Real en el lugar que le corresponde como último bastión del constitucionalismo en 1823. El programa de actividades incluye cuentacuentos, talleres, juegos, presentaciones, una gymkhana y la inauguración de nuevos espacios conmemorativos.