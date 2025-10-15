El Ayuntamiento de El Puerto lanza una web participativa para el nuevo PGOU

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha presentado esta tarde el nuevo portal web de participación ciudadana destinado a implicar a todos los portuenses en el proceso de revisión de la redacción del futuro Plan General de Ordenación, un documento estratégico que definirá el modelo de ciudad para las próximas décadas.

El acto, celebrado en el salón de actos de San Luis Gonzaga, ha contado con un lleno absoluto y la presencia del alcalde, Germán Beardo, acompañado por la teniente de alcalde de Ordenación y Planificación Urbana, Danuxia Enciso, y parte del equipo redactor del Plan, que ha explicado los pasos que se están siguiendo en el proceso y las distintas herramientas de participación ciudadana que se ponen en marcha a través de esta nueva plataforma digital, accesible ya desde la página municipal.

El nuevo espacio digital —https://planificaelpuertodesantamaria.es/— nace con el objetivo de garantizar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y facilitar la accesibilidad a la información. A través de la web, los vecinos podrán consultar de forma clara y actualizada todos los contenidos relacionados con el Plan General: desde documentos oficiales y planos técnicos, hasta noticias sobre los avances del proyecto, además de un calendario detallado con los principales hitos y fases del proceso.

Asimismo, el portal permitirá a la ciudadanía y a los colectivos interesados presentar sus aportaciones, sugerencias o alegaciones, en las distintas fases, con el fin de enriquecer el plan y construir entre todos el futuro urbanístico de la ciudad. El alcalde, Germán Beardo, ha animado a todos los portuenses “a registrarse en la web y formar parte de la construcción del futuro urbanístico de El Puerto”, subrayando que todas las personas y entidades inscritas recibirán comunicaciones periódicas para participar activamente en las distintas fases de redacción y revisión del documento.