Ayuntamiento y pescadores de 'La Casería' acuerdan un 'Plan B' si no sale adelante la Declaración de Interés Público de la zona

El Ayuntamiento de San Fernando ha cerrado con la Asociación de Pescadores Artesanales Playa Casería de Ossio un acuerdo que permitirá una nueva ubicación de estas instalaciones necesarias para llevar a cabo su actividad económica y mantener los empleos en caso de que no salga adelante la Declaración de Interés Pública que ha solicitado formalmente el Consistorio isleño. Este acuerdo supone una solución alternativa para los pescadores de la zona en caso de que la Demarcación de Costas y la Junta de Andalucía no dictaminen a favor de la petición municipal y no hagan posible el trámite que permitiría la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicados en la playa de la Casería.

La alternativa acordada, cuyo acuerdo se ha cerrado después de meses de trabajo conjunto y reuniones entre el Gobierno municipal y la representación de los pescadores, permitirá instalar los cuartos de aperos destinados a la pesca artesanal en otra zona de la Casería, retranqueados fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre, y cerca del mar tal como necesitan para el ejercicio de la actividad. Tras el consenso alcanzado, y después de recibir la petición por escrito de la Asociación de Pescadores Artesanales Playa Casería de Ossio, el Consistorio ya ha iniciado los trámites para recabar la documentación y así poder formalizar la cesión del espacio y de los módulos necesarios para la adecuación de las casetas de los pescadores.

En este punto, la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha resaltado que el principal objetivo del Ayuntamiento respecto a la situación de la playa de la Casería es que “se dé luz verde a la petición de Declaración de Interés Pública que iniciamos tras aprobarlo por unanimidad el pleno municipal en noviembre de 2020”. “Hemos dado todos los paso necesarios para que esa tramitación se resuelva de forma favorable, aportando los informes, memorias y documentación necesarios para ello; y dejando claro nuestro pronunciamiento.