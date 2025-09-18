El Ayuntamiento de Chiclana reclama a la Junta 3,3 millones de euros de deuda en materia sanitaria y vivienda

“Chiclana no va a financiar más la incompetencia de la Junta de Andalucía”. Así se ha mostrado la primera teniente de alcalde, Ana González, en rueda de prensa sobre la deuda que tiene cifrado el Ayuntamiento de Chiclana que mantiene la Junta de Andalucía con el municipio. De esta forma, la edil ha solicitado que la Junta abone la deuda pendiente con Chiclana en materia de vivienda y de salud, que asciende a casi 3,3 millones de euros. En este sentido, indicar que en materia de vivienda la administración autonómica tiene pendiente de abonar 1.372.352,74 euros correspondientes a las anualidades de 2023, 2024 y 2025 de distintas promociones de viviendas y de préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública.

“Hablamos de un dinero que nos corresponde, no son ayudas graciables ni que nos tengan que dar, son pagos que el Ayuntamiento, a través de Emsisa, ya ha realizado”, ha recordado la delegada, señalado que estos impagos de la Junta “están obligando a la empresa municipal a hacer frente a los pagos de las anualidades de los subsidios de las cuotas de promociones de vivienda pública”. Un débito de la Delegación Territorial de Cádiz que ascendería a 659.930,85 euros y que se corresponde ya con las anualidades de 2023, 2024 y 2025 de distintas promociones de vivienda pública de las 25 viviendas habitacionales, las 78 de la cuarta fase de El Carmen, las 12 de Panzacola, 53 viviendas de la calle Cuba y las 23 viviendas de Los Carriles.

Por otro lado, se encuentra la anualidad 2025 de los préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que asciende a 657.053,05 euros y que se corresponde con las 308 viviendas que integran la primera, segunda y tercera fase de El Carmen y las 82 viviendas de San Sebastián. Y, por último, se encuentra la subvención al alquiler de viviendas protegidas para la integración social de 2024, que asciende a 55.368,84 euros.