El Ayuntamiento de Chiclana recauda 1.410.678 euros en la Zona Naranja a lo largo del verano

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de Movilidad, José Vera, y a la delegada de Hacienda, Isabel Butrón, para hacer balance de la primera temporada de la Zona Naranja en el litoral chiclanero, que se ha prolongado desde el 10 de junio al 30 de septiembre. En este sentido, indicar que durante los casi cuatro meses de funcionamiento de la Zona Naranja se ha recaudado un total de 1.410.678,12 euros.

Por otro lado, se ha tramitado un total de 2.033 avisos de denuncia al Servicio de Recaudación de Diputación por no abonar la Zona Naranja, lo que supondrá unos ingresos aproximados de más de 100.000 euros. “Teníamos que hacer balance de la Zona Naranja, una vez finalizó el periodo de la misma el pasado 30 de septiembre”, ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que “el presupuesto era de 1,5 millones de euros, por lo que prácticamente se ha cubierto lo previsto inicialmente”.

“La Zona Naranja en sí ha sido un éxito, ya que, por un lado, se ha recaudado por parte de visitantes que vienen a disfrutar de la playa para sufragar los gastos que supone su mantenimiento. Además, ha habido más plazas de aparcamiento en la playa y se ha mejorado la movilidad”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que, “con la puesta en marcha de la Zona Naranja, muchos propietarios que antes aparcaban en la calle han optado por estacionar sus vehículos en los garajes o dentro de sus parcelas”. “Además, se crearon aparcamientos alternativos como los de Loma del Puerco y Novo Sancti Petri, así como calles que no se incluían en el estacionamiento regulado”, ha recalcado.